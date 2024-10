Những người Do Thái có thể định đoạt cục diện bầu cử Mỹ

Pennsylvania là nơi Trump - Harris phải thắng để đắc cử, nhưng kết quả ở bang chiến trường này có thể phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cử tri Do Thái chưa quyết định.

Chia sẻ cảm xúc về cuộc bầu cử năm nay, cử tri Do Thái Stephanie Spielman cho thấy rõ sự chán nản. "Tôi cảm thấy thực sự trống rỗng", cô nói.

Spielman nhiều năm qua đều bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, nhưng năm nay, cô không đăng ký vào danh sách cử tri của đảng.

"Tôi không tin họ nghiêm túc ủng hộ cộng đồng Do Thái hay thực sự muốn gắn kết với chúng tôi", cô nói khi đang đi bộ trên con phố ở ngoại ô Philadelphia, bang Pennsylvania.

Người Mỹ gốc Do Thái lâu nay được xem là một nhóm cốt lõi trong nền tảng ủng hộ của đảng Dân chủ. Song cuộc chiến chống Hamas của Israel ở Dải Gaza cùng những hỗn loạn mà nó gây ra, như làn sóng biểu tình bài Do Thái, đã khiến đảng Dân chủ mất điểm với cộng đồng này.

Trong một cuộc bầu cử cạnh tranh sít sao, đặc biệt tại những bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, những lá phiếu của cử tri Do Thái như Spielman có thể là chìa khóa quyết định ứng viên nào giành được 19 phiếu đại cử tri của bang, cùng với đó là cơ hội đắc cử tổng thống Mỹ.

Một cử tri bỏ phiếu qua thư tại hạt Montgomery, bang Pennsylvania ngày 22/10. Ảnh: AP

Người Do Thái chiếm hơn 2% dân số Mỹ. Cử tri Do Thái thậm chí còn ít hơn, nhưng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt ở một số bang chiến trường như Pennsylvania. Dự án Dân số Do Thái Mỹ (AJPP) thuộc Đại học Brandeis ước tính Pennsylvania có khoảng 300.000 cử tri Do Thái.

Ứng viên thắng Pennsylvania sẽ có hơn 90% cơ hội vào Nhà Trắng, nhà thống kê chính trị Mỹ Nate Silver nói. Tỷ lệ này với Phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump lần lượt là 91% và 96%.

Ông Trump đã thắng ở Pennsylvania năm 2016 với chênh lệch 44.000 phiếu bầu. Ông Biden giành được Pennsylvania năm 2020 khi có nhiều hơn khoảng 82.000 phiếu. Do đó, mọi phiếu bầu đều rất quan trọng trong cuộc đua giành chiến thắng ở bang này.

Đảng Cộng hòa đang nỗ lực thu hút ủng hộ từ cử tri Do Thái trong cuộc bầu cử năm nay. Liên minh Do Thái đảng Cộng hòa đã nhiều năm xây dựng dữ liệu về nhóm cử tri này ở các bang chiến trường, theo giám đốc điều hành nhóm Matt Brooks.

"Chúng tôi hiểu rõ những vấn đề gì có thể thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu và có thể đưa ra thông điệp phù hợp. Ví dụ có người quan tâm sâu sắc tới Israel hay vấn đề bài Do Thái, nhưng có một số lại đặt trọng tâm vào kinh tế, lãi suất và chi phí thực phẩm, xăng dầu", ông nói.

Các nhà vận động của liên minh đã xuất hiện tại Bala Cynwyd, thị trấn nhỏ ở ngoại ô Philadelphia thuộc hạt Montgomery, nơi có dân số Do Thái tương đối lớn. Họ sử dụng dữ liệu mà liên minh thu thập để tiếp cận những người Do Thái nào có khả năng bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa.

Một trong số các nhà vận động như vậy là cựu nghị sĩ Florida Peter Deutsch, người từng là đảng viên Dân chủ nhưng tuyên bố ủng hộ Trump vào đầu tháng này. Ông cho biết sẽ ở Pennsylvania tới ngày bầu cử để thuyết phục cử tri Do Thái, đặc biệt là những người theo đảng Dân chủ, rằng không nên tin tưởng bà Harris sẽ ủng hộ Israel.

Claude Schoenberg, cử tri Do Thái ở Bala Cynwyd, cho biết các con ông sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay, dù chưa từng bỏ phiếu cho cựu tổng thống trước đó.

Ông Donald Trump nhún nhảy theo nhạc khi rời sự kiện vận động ở Johnstown, bang Pennsylvania ngày 30/8. Ảnh: AFP

Amanda Berman, người điều hành Quỹ Hành động Zioness đang cố gắng thuyết phục cử tri Do Thái bỏ phiếu cho Harris, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhóm cử tri chưa quyết định ở bang Pennsylvania.

"Số cử tri Do Thái chưa quyết định đang ở mức lớn chưa từng thấy và tôi đang liên tục nghe ngóng họ", Berman nói.

Berman hiện sống ở New York, nhưng đã lớn lên trong cộng đồng Do Thái ở ngoại ô Philadelphia. "Tôi đến từ cộng đồng này và tôi biết họ đang cảm thấy thế nào. Họ đang trải qua những tổn thương tâm lý đặc biệt sau sự kiện ngày 7/10 năm ngoái. Họ chắc chắn có nhiều lo ngại rằng vấn đề đáng lẽ phải được giải quyết tốt hơn", bà nói, đề cập tới cuộc tấn công của Hamas vào Israel và làn sóng bài Do Thái sau đó.

Nhóm của Berman đang cố thuyết phục cử tri Do Thái tin tưởng vào chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Harris, viện dẫn số tiền tài trợ chưa từng có của Mỹ dành cho chiến dịch của Israel ở Gaza. Họ cũng chỉ ra ứng viên phó tổng thống JD Vance của ông Trump từng bỏ phiếu chống dự luật bổ sung viện trợ cho Israel.

"Chính quyền hiện tại đã điều một tàu ngầm hạt nhân, 2 tàu sân bay bảo vệ Israel khỏi mối đe dọa từ Iran. Họ cũng huy động liên minh gồm cả các nước Arab để bắn hạ tên lửa của Iran. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Mỹ - Israel", Berman nói.

Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ cũng đang thúc đẩy thông điệp tương tự, lập luận rằng lựa chọn bà Harris sẽ tốt cho cả Israel và cộng đồng Do Thái ở Mỹ.

Halie Soifer, giám đốc Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ, từng là trợ lý chính sách của bà Harris ở Thượng viện. "Tôi từng có vinh dự đi cùng bà ấy tới Israel và biết rằng sự ủng hộ của bà ấy với Israel cùng cộng đồng Do Thái đã có từ trước khi Washington dành cho Tel Aviv sự hậu thuẫn ấn tượng lần này", Soifer nói.

Trong khi đó, Liên minh Do Thái đảng Cộng hòa đã chi 15 triệu USD cho các quảng cáo nhằm gán bà Harris với nhóm nghị sĩ Dân chủ cấp tiến ở Hạ viện, những người phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza. Đồng thời, họ cũng cáo buộc chính quyền Biden - Harris quá "nhẹ tay" với Iran, nước hậu thuẫn cho Hamas.

Bà Kamala Harris phát biểu tại thành phố Erie, bang Pennsylvania ngày 14/10. Ảnh: AP

Danny Weiss, cử tri Do Thái và là anh em họ của Berman, cho biết vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho Harris.

"Tôi muốn nghe rằng bà ấy sẽ dành sự quan tâm tới chúng tôi, thay vì đưa ra những lời chỉ trích đối thủ. Tôi cũng không nghĩ hai ứng viên đã thực sự nói về những gì tôi cần, mà phần lớn chỉ là trò chơi chính trị truyền thống", ông nói.

Weiss thêm rằng vụ tấn công của Hamas ở Israel và làn sóng bài Do Thái trong năm qua là lý do chủ yếu khiến ông chưa quyết định bỏ phiếu cho ai. "Tôi là người Do Thái và khi nhìn vào đảng Cộng hòa, tôi thấy nhiều người bài Do Thái. Nhưng khi quay sang đảng Dân chủ, chúng tôi cũng thấy điều đó", ông nói.

Harry Willner, cử tri Do Thái, cho biết Trump đã ủng hộ Israel trong nhiệm kỳ đầu. "Tôi hy vọng sẽ thấy ông ấy tiếp tục ủng hộ Israel trong tương lai. Ông ấy có con rể là người Do Thái", Willner nói, đề cập tới Jared Kushner, chồng của Ivanka Trump.

Tuy nhiên, ông thêm rằng chồng của bà Harris cũng là người Do Thái. Và vợ của ông là bà Judy đang cố thuyết phục ông bầu cho Phó tổng thống Harris.

"Tôi hoàn toàn chưa quyết định. Tôi không biết mình sẽ chọn ai khi tới điểm bỏ phiếu", ông nói.

Thùy Lâm (Theo CNN, AFP, BBC)