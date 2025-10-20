Những người đàn ông chăm lo cho vợ

Văn Hải, 36 tuổi, Hà Nội, tặng vợ hai bộ đồ và ba chiếc vợt khuyến khích vợ chơi pickleball, dịp 20/10.

Hải kể đã nhiều lần rủ vợ cùng chơi bộ môn này, song chị luôn từ chối với lý do bận con nhỏ. Khi pickleball trở thành xu hướng, nhiều người bạn cũng đã tập chơi, vợ anh có nhã hứng tham gia. Ngoài mua đầy đủ từ giày, túi, vợt đến quần áo theo màu mà vợ thích, Hải còn thuê thêm người giúp việc đỡ trong các khung giờ vợ đi tập để vợ yên tâm chơi dài lâu.

"Mọi người bảo tôi quá chiều vợ. Tôi thấy phụ nữ xứng đáng được chiều chuộng. Bởi ngoài công việc xã hội, họ còn chăm lo cho mình và gia đình", Hải nói.

Nam giới chia sẻ việc nhà với bạn đời. Ảnh: Vecteezy

Còn Minh Hoàng, 37 tuổi, Hà Nội, nhận đưa đón con đi học, nấu cơm buổi tối các ngày trong tuần để san sẻ với vợ. Hoàng chủ động nhiều công việc nhà không tên, lên kế hoạch các công việc chung của gia đình.

Theo anh, những món quà vào các dịp 20/10, 8/3 đã trở nên nhàm chán. Sau 7 năm kết hôn, vợ chỉ yêu cầu một bó hoa tặng vào đúng dịp này và việc anh biết chia sẻ việc nhà nhiều hơn.

"Nhờ vậy chúng tôi biết thông cảm cho nhau, gia đình đầm ấm hơn", Minh Hoàng nói. Duy Anh, 31 tuổi, nhắc vợ tầm soát định kỳ ung thư cổ tử cung. Đây là căn bệnh thường gặp từ tuổi 30, đứng thứ 2 trong các loại ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong. Đồng thời, bệnh liên hệ mật thiết với các chủng HPV nguy cơ cao. Anh cũng mua cho vợ một gói thăm khám sức khỏe tổng thể.

Duy Anh cho biết đã được nghe bác sĩ tư vấn thông tin đa số các trường hợp nhiễm HPV có thể tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể gây ra các bệnh lý như mụn cóc sinh dục, tiền ung thư, ung thư liên quan bao gồm cả cổ tử cung. Trong đó, ung thư cổ tử cung ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Do đó, anh nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm tra định kỳ, thường xuyên.

"Khi mọi người cùng khỏe mạnh, gia đình cũng sẽ vui vẻ", Duy Anh nói.

Cặp vợ chồng duy trì tập thể dục để tăng cường sức khỏe và phòng bệnh. Ảnh: Vecteezy

Nhiều nam giới khác cũng cho biết sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các lĩnh vực thiết yếu đối với sức khỏe cho bản thân và bạn đời, như thải độc cơ thể, tăng đề kháng, làm đẹp thẩm mỹ, dự phòng HPV... Theo họ, cuộc sống hiện đại nhiều áp lực. Nhiều khi bản thân phái mạnh còn mệt mỏi, nói gì là chị em phụ nữ. Do đó, họ mong muốn bạn đời được chăm sóc sức khỏe, hướng tới lối sống lành mạnh, bền vững. Với họ, việc quan tâm thiết thực tới sức khỏe của vợ cũng là một cách bày tỏ sự cảm thông với bạn đời, gìn giữ gia đình hạnh phúc.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sức khỏe có vai trò rất quan trọng, là nền tảng gắn kết các thành viên trong gia đình. Khi các thành viên khỏe mạnh, họ có thể cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ và tận hưởng cuộc sống. Sức khỏe tốt cũng giúp giảm căng thẳng, mâu thuẫn và tăng sự thấu hiểu trong gia đình.

Một gia đình khỏe mạnh thường hỗ trợ nhau vững chắc về tinh thần, bao gồm các hoạt động lắng nghe, chia sẻ, động viên, tăng tình yêu thương và có giá trị. Các thành viên hỗ trợ nhau hình thành thói quen sống lành mạnh như ăn uống, vận động, nghỉ ngơi hợp lý.

Với sự phát triển của y học, nhiều vấn đề sức khỏe ở phụ nữ có thể được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, do áp lực chăm sóc và ưu tiên gia đình, công việc, nữ giới thường chưa chú trọng sức khỏe bản thân.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, nam giới nên thể hiện vai trò nhiều hơn trong việc đồng hành chăm sóc sức khỏe nữ giới. Việc nam giới quan tâm, chăm sóc cũng giúp giảm đi rào cản tâm lý khi nói về sức khỏe phụ nữ và các bệnh phụ khoa. Với một số tác nhân gây bệnh lây qua đường tình dục như HPV, nam giới tham gia dự phòng cũng góp phần giảm tỷ lệ nhiễm ở nữ giới. Ví dụ với bệnh liên quan đến HPV, nhiều người cho rằng đây là vấn đề chỉ xuất hiện ở nữ giới, dường như không liên quan tới nam giới. Thực tế, nam giới đóng vai trò đáng kể trong việc lây truyền vi rút HPV, với đường lây nhiễm phổ biến là tình dục. Như vậy, thông qua tình dục, vi rút có thể từ nam giới lây nhiễm cho nữ giới và ngược lại.

"Việc nam giới nhận thức được trách nhiệm rất quan trọng. Khi hiểu đúng, họ sẽ chủ động đồng hành chăm sóc sức khỏe, góp phần bảo vệ sức khỏe bạn đời, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật liên quan đến HPV", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Văn Hà