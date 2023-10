Những ngày du lịch trong chiến sự Israel của du khách Việt

Dù đêm ngủ vẫn nghe tiếng súng đì đoàng, Nguyễn Minh Nhân không quá sợ hãi trong những ngày Israel có chiến sự.

Nguyễn Minh Nhân, ngoài 30 tuổi, trở về TP HCM tối 11/10 sau chuyến du lịch Israel từ đầu tháng 10. Nhân cho biết những ngày trước khi lính Hamas tấn công Israel, cuộc sống nơi đây rất yên bình. Khách đến du lịch và hành hương tràn ngập trên các con phố.

Bình yên chấm dứt vào sáng 7/10 khi đoàn của Nhân rời thành phố Bethlehem thuộc khu vực Palestine (nơi Chúa Jesus ra đời) để ghé Jerusalem (nơi Chúa bị đóng đinh). Lúc này anh Nhân mới nhận thấy sự khác thường. Trước mặt là một đoàn xe xếp dài 1 km để chờ đến lượt kiểm tra an ninh vào Jerusalem. "Một tiếng đồng hồ mà xe chỉ nhích chút một", Nhân kể.

Sân bay Ben Gurion chật kín người khi anh Nhân đến làm thủ tục bay về Việt Nam. Ảnh: NVCC

Trước tình hình hình này, hướng dẫn viên quyết định cho quay xe xuống tham quan Jericho, một thành phố nằm gần sông Jordan và biển Chết trước, để chiều quay lại Jerusalem sau. Đoàn khách đến thăm núi Cám Dỗ nằm cách Jericho 5 km.

Rời núi Cám Dỗ, đoàn khách Việt dự định đến biển Chết nhưng hướng dẫn viên địa phương sau đó thông báo phải quay về khách sạn gấp, dừng mọi chuyến tham quan theo khuyến cáo của Cục Du lịch Israel.

"Cả đoàn ai cũng hoang mang", Nhân nói. Dù vậy, tất cả đều phối hợp và lên xe quay về. Trên đường về khách sạn, cảnh sát và quân đội đứng chặn ở các ngả đường ra vào vùng bờ tây sông Jordan. An ninh được siết chặt cao độ, các đoàn xe tiếp tục xếp hàng dài dồn ứ hai bên đường đợi đến lượt kiểm tra.

Đường phố Israel vắng lặng khi xảy ra chiến sự. Ảnh: NVCC

Hướng dẫn viên và tài xế xuống xe, xin phép chủ các xe đỗ phía trước (là người địa phương) để chen hàng lên gặp sĩ quan quân đội đang đứng ở chốt. Họ giải trình đây là xe du lịch, cần đưa khách về khách sạn trú ẩn nên muốn xin được đi trước. Sĩ quan quân đội lên xe kiểm tra hộ chiếu từng người. Và dù tình hình chiến sự căng thẳng, binh sĩ Israel vẫn giữ thái độ thân thiện, chuyên nghiệp. "Họ vẫn mỉm cười khi kiểm tra giấy tờ", anh nói.

Sau đó quân đội dẹp đường ưu tiên cho xe của đoàn Nhân đi qua. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ mất thêm hai tiếng đi lòng vòng qua các điểm chốt và kẹt xe để trở về khách sạn. "Trong đêm vẫn nghe tiếng súng đì đoàng đâu đó", anh Nhân nói.

Đoàn của Nhân muốn rút ngắn thời gian tham quan, trở về nhà sớm. Tuy nhiên, nhiều chuyến bay đến Israel bị hủy, chưa có chuyến để về Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi, họ tiếp tục đi đúng lịch trình, tham quan khu biển hồ Galilee, hồ nước ngọt lớn nhất Israel và là nơi thánh Peter, một trong 12 vị tông đồ của chúa Jesus từng sống bằng nghề đánh cá.

"Các thành phố gần dải Gaza như Jerusalem hoặc Tel Aviv bị ảnh hưởng ít nhiều còn khu vực biển hồ xa hơn nên vẫn an toàn", Nhân cho biết.

Biển Hồ ở Israel, thời điểm anh Nhân ghé thăm. Ảnh: NVCC

Đoàn của Nhân dự kiến bay trở về Việt Nam vào 22h ngày 10/10 nhưng kế hoạch bị thay đổi bất ngờ. Hãng hàng không thông báo đổi giờ bay sớm 7 tiếng, vào 14h40. Lúc đó, họ ở cách sân bay 180 km, mất 2 tiếng đi xe nên phải "chạy xịt khói". "May mắn sao chuyến bay lại delay thêm 4 tiếng nên chúng tôi không bị trễ chuyến", nam du khách nói.

Lúc đến sân bay quốc tế Ben Gurion cách thủ đô Tel Aviv 25 km, Nhân thấy khung cảnh "hỗn loạn", người "chật kín như nêm". Một số người đã tranh cãi khi xếp hàng để làm thủ tục. Nhiều du khách ngồi chờ đợi ở sân bay do không mua được vé.

Đoàn anh Nhân xếp hàng theo quy trình, trả lời các câu hỏi của an ninh, làm thủ tục hàng không, ký gửi hành lý, qua an ninh kiểm tra sân bay rồi ra cửa lên máy bay. Hai tiếng sau, Nhân hạ cánh tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đợi thêm 6 tiếng để nối chuyến về Việt Nam. Sau 10 tiếng bay, đoàn hạ cánh tại Việt Nam tối 11/10.

Dù chiến sự xảy ra, anh Nhân nói "rất ấn tượng" về khả năng phản ứng nhanh, thái độ bình tĩnh và thân thiện của quân đội Israel. "Nhiều người lính còn rất trẻ, có cả nam và nữ". Tại Israel, cả nam và nữ đều phải đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Dù đến Israel khi chiến sự nổ ra, Nhân nói không cảm thấy "quá bất an" dù có đôi chút lo lắng. Bộ Du lịch Israel đã ra công điện gửi các công ty du lịch trấn an, nói rõ tình hình chiến sự để du khách hiểu. Israel cũng cam kết đảm bảo an ninh, hỗ trợ du khách về nước an toàn. Các công ty du lịch địa phương "rất quan tâm và hỗ trợ đoàn khách Việt từ khâu sắp xếp xe, khách sạn, nhân viên hỗ trợ làm thủ tục sân bay". Người dân địa phương sẵn sàng nhường đường cho xe chở khách du lịch đi qua dù lúc đó tắc kín.

"Tôi thực sự rất cảm kích về cách người dân Israel đối xử với du khách trong lúc loạn lạc", anh Nhân nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Phương Anh