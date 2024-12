Những món quà trị giá hàng triệu đồng tại Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024

Hà NộiKhách chốt mua xe Mitsubishi được tặng một chỉ vàng 9999, trong khi khách tham quan có cơ hội rút thăm nhận quà đến hơn một triệu đồng.

Diễn ra trong hai ngày 7-8/12 tại công viên Yên Sở, Hà Nội, triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainable Mobility Show) 2024 mang đến cơ hội nhận hàng trăm phần quà thú vị từ ban tổ chức và các thương hiệu tham dự.

>> Đăng ký tham dự tại đây

Quà tặng lớn nhất đến từ Mitsubishi khi hãng tặng một chỉ vàng 9999 cho những người chốt mua xe tại sự kiện. Hãng Nhật cũng mang tới xe bảo dưỡng lưu động để kiểm tra xe cho khách đang sử dụng các dòng xe của hãng.

Ở gian hàng của Lynk & Co, mỗi khách hàng chụp ảnh check-in và trải nghiệm xe trưng bày được tặng một cây kem gelato hình xe Lynk & Co. Với mỗi khách hàng đăng ký lái thử, hãng sẽ tặng một lượt rút thăm may mắn với phần thưởng là hiện vật.

Khách nhận quà may mắn tại Triển lãm xe điện hóa. Ảnh: Car Awards

Ở các gian hàng khác cũng như một số khu vực trong khuôn viên triển lãm, sẽ có những hoạt động vui chơi phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình. Các bé sẽ được tặng bong bóng khi cùng bố mẹ tham gia các trải nghiệm, hay góc sáng tạo hạt sắc màu để các bé thỏa thích làm vòng tay, móc khóa, hay được một lượt gấp thú bông hoặc túi mù khi cùng cả nhà chụp hình check-in xe trưng bày.

Trong ngày 8/12 sẽ có những lượt rút thăm may mắn với phần quà từ các thương hiệu. Danh sách quà tặng gồm thẻ Vietmap Live trị giá 590.000 đồng, cùng các bộ tinh dầu treo xe với các mức trị giá 500.000 và 1.260.000 đồng.

Phối cảnh tổ chức Triển lãm Xe bền vững Việt Nam 2024, ngày 7-8/12 tại Công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong khuôn viên 323 ha xanh mướt của công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai) ngày 7-8/12, bên cạnh các hoạt động vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn dành cho các gia đình tận hưởng ngày cuối tuần là các hoạt động chính của triển lãm. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 10.000 người dân Hà Nội với các hoạt động trưng bày, lái thử các dòng xe mới nhất tại Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là hàng chục mẫu xe mới ở các gian hàng trưng bày và lái thử của các hãng ôtô, gồm: VinFast, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen, Honda, Lynk & Co, Isuzu, BYD.

Đặc biệt, tại triển lãm cũng sẽ diễn ra Gala trao giải Ôtô của năm – Car Awards 2024 vào chiều ngày 7/12, tìm ra mẫu Ôtô của năm chung cuộc và theo từng phân khúc.

Mỹ Anh