Những món đồ gắn liền ký ức người Việt thời 1930-1975

Những người phụ nữ mặc áo tứ thân đi qua cầu Long Biên, Hà Nội thập niên 1940. Ảnh: American Geographical Society Library

Giai đoạn 1930-1975 là thời kỳ có ý nghĩa lớn lao trong lịch sử Việt Nam với những cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ khi Đảng ra đời năm 1930, đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cuộc kháng chiến chống Pháp, sự chia cắt hai miền và kết thúc với đại thắng Mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Trong bối cảnh ấy, nhiều món đồ đã đi cùng năm tháng, gắn liền với cuộc sống và chiến đấu của mọi người, góp phần tạo nên một bức tranh khắc họa hình ảnh người Việt rõ nét. Trong số này phải kể tới áo tứ thân - trang phục phổ biến hàng ngày của phụ nữ miền Bắc ở thủ đô và nông thôn những năm 1930-1950.

Thiết kế đặc trưng với thân trước là hai tà tách riêng, thân sau được khâu ghép lại với nhau. Áo được mặc kèm yếm đào, váy đụp hoặc quần đen, thắt lưng, khăn mỏ quạ và nón quai thao. Để thuận lợi hơn cho việc đồng áng, người mặc có thể buộc hai tà trước, giúp gọn gàng hơn.