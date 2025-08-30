Những lưu ý khi xem triển lãm 80 năm ở Đông Anh

Hà NộiTriển lãm gồm hàng trăm gian hàng được bố trí trong nhà và ngoài trời, với nhiều hoạt động nên du khách cần lưu ý thời gian, di chuyển và sơ đồ để có trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, huyện Đông Anh, được xem là sự kiện trưng bày có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Triển lãm quy tụ hơn 230 gian hàng của 28 bộ, ngành trung ương, 34 tỉnh thành và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Sự kiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 9h đến 22h hàng ngày.

Dưới đây là một số lưu ý giúp người dân và du khách tham quan thuận tiện.

Các tuyến di chuyển

Có gần 20 tuyến xe buýt từ các hướng trong thành phố và sân bay Nội Bài tới triển lãm gồm 96TC, 31TC1, 31TC2, 23TC, 32TC1, 32TC2, 24TC, 02TC, 15TC, 93TC, 90TC, 43TC, 23TC, E08TC, E02TC, 122TC, E09TC. Thời gian vận hành từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9. Tất cả các tuyến sẽ mở bến lúc 5h, đóng vào 22h15, tần suất 40-65 phút một chuyến. Các xe đều có biển "Xe phục vụ Trung tâm Triển lãm Việt Nam" đặt phía trước.

Chi tiết các tuyến xe buýt tới triển lãm. Ảnh: BTC

Với những người không đi xe riêng, nên chọn xe công nghệ vì dễ bắt xe, giá cả cố định, không gặp tình trạng tài xế tắt app.

Nế đi xe cá nhân (xe máy và ôtô), du khách lưu ý xác định vị trí bãi đỗ xe ứng với vị trí cổng vào (sảnh số mấy) hoặc chụp ảnh lại để đảm bảo không bị nhầm lẫn vì bãi đỗ xe nằm ở 4 phía của nhà triển lãm và khá giống nhau. Bãi không có tên nên nếu không xác định rõ vị trí từ đầu sẽ mất thời gian đi tìm.

Du khách di chuyển từ phía cầu Chương Dương sẽ phải vòng lại khá xa để vào cổng triển lãm, còn từ phía cầu Nhật Tân sẽ thuận chiều hơn.

Hành trình tham quan

Trẻ em trải nghiệm robot tại khu triển lãm Khoa học Công nghệ. Ảnh: Nguyễn Đông

Triển lãm được chia thành khu trong nhà và ngoài trời. Khu trong nhà tập trung ở tòa nhà triển lãm Kim Quy. Sảnh chính là vị trí hình đầu rùa, xung quanh là 8 sảnh phụ (mô phỏng chân rùa) theo hình vòng tròn được đánh thứ tự từ 1 đến 8. Khu vực ngoài trời nằm ở các không gian mở và sân bao quanh nhà chính gồm: sân Đông - Tây - Nam - Bắc.

Khu triển lãm rất rộng và nhiều trải nghiệm nên nếu nhiều thời gian, du khách có thể ở lại cả một ngày.

Du khách nên quét mã QR để download bản đồ ngay tại sảnh chính để xác định điểm tham quan cần đến. Bản đồ toàn khu cũng được bố trí ở nhiều nơi khắp triển lãm.

Các khu trải nghiệm công nghệ nằm rải rác nên cần xác định rõ sẽ tham quan, trải nghiệm những gì từ đầu để đi một lần cho trọn vẹn rồi mới di chuyển, tránh quay vòng nhiều lần mất thời gian. Ngoài ra, hầu hết các điểm "check in" đều có khách xếp hàng dài nên du khách cần lựa chọn địa điểm yêu thích nhất.

Nên chủ động hỏi các quân nhân về các khí tài nếu nội dung trên bảng giới thiệu chưa rõ ràng. Họ luôn lắng nghe và sẵn lòng giúp đỡ. Với một số khí tài như xe tăng, du khách có thể được phép trèo lên trải nghiệm, nhưng cần xin phép trước.

Ngay sảnh chính có mã QR quét bản đồ tham quan. Ảnh: Tâm Anh

Trải nghiệm ẩm thực

Trung tâm triển lãm có các khu ăn uống trong và ngoài trời. Khu ăn uống trong nhà nằm ở tầng hai của sảnh chính (lưu ý cổng nhỏ bên tay phải) và khu đồ ăn ba miền với nhiều món ăn địa phương ở ngoài trời.

Nên mang theo bình đựng nước vì ở triển lãm có nhiều điểm uống nước miễn phí, tiết kiệm tiền mua nước, hạn chế việc xả rác bừa bãi.

Du khách có thể chuẩn bị đồ ăn từ nhà và ngồi nghỉ ngơi ăn uống ở các khu vực công cộng.

Lối dẫn lên khu ẩm thực tầng 2 trong nhà. Ảnh: Tâm Anh

Trang phục

Do khuôn viên triển lãm rộng, du khách sẽ phải đi bộ rất nhiều, nên đi giầy bệt, ăn mặc thoải mái để di chuyển thuận tiện.

Với những người thích chụp ảnh, nên cân nhắc trang phục cho phù hợp. Lưu ý, nhiều vị trí chụp ảnh đẹp đều có background màu đỏ, nên trang phục một màu như trắng, đen, xanh sẽ nổi bật hơn.

Lưu ý mang theo ô vì thời tiết Hà Nội dịp này mưa nắng thất thường. Ngoài ra, khu triển lãm khí tài quân sự, máy bay, ôtô và nhiều gian triển lãm của các tỉnh thành cũng đều nằm ở ngoài trời.

Các chương trình hội thảo, nghệ thuật

Ngày 31/8: Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (UBND TP Hà Nội).

Ngày 1/9: Giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố

Ngày 2/9: Chương trình nghệ thuật (UBND TP Huế).

Ngày 3/9: Hoạt động biểu diễn, giao lưu các địa phương.

Ngày 4/9: Diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TP HCM.

Ngày 5/9: Lễ bế mạc với chương trình nghệ thuật "80 năm - Con đường vinh quang".

Sơ đồ chi tiết từng khu vực tại triển lãm. Đồ hoạ: Đỗ Nam

Tú Nguyễn - Tâm Anh