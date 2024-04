Những kỷ vật chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày ở TP HCM

Mảnh dù (phía trước) do chiến sĩ Nguyễn Ngọc Sùng, là Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 165, Sư đoàm 312 thu được khi tham gia chiến đấu tại lòng chảo Mường Thành.

Cạnh đó là chiếc áo trấn thủ, loại trang phục được chiến sĩ mặc khi chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây loại áo bông ngắn đến thắt lưng, không có tay, may trần chéo cánh, sẻ thành những ô hình quả trám và bó sát vào người, được bộ đội mặc để tránh rét. Mẫu áo trấn thủ do Cục quân nhu nghiên cứu sản xuất tháng 9/1946.



Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/10/1946, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, Ủy ban vận động mùa đông binh sĩ mở hội nghị vận động toàn dân may áo cho bộ đội. Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng giới thiệu mẫu áo trấn thủ.