Những kỷ lục của Việt Nam tại SEA Games

SEA Games 31 trên sân nhà thành công nhất với thể thao Việt Nam. Với 205 HC vàng, 125 bạc và 116 đồng, đoàn đứng đầu bảng tổng sắp với khoảng cách vượt trội. Con số 205 HC vàng là kỷ lục mới của khu vực, phá sâu mốc 194 HC vàng Indonesia thiết lập tại SEA Games năm 1997.

Thành tích này cho thấy lực lượng VĐV đồng đều, đặc biệt ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, cùng nhóm môn võ truyền thống vốn là thế mạnh lâu năm. Bóng đá nam (ảnh) cũng giành HC vàng để góp vào thành tích trên.