Những hiểu lầm về HPV ở tuổi dậy thì

Một số phụ huynh hiểu sai như tìm hiểu về HPV khiến quan hệ tình dục sớm, vi rút chỉ gây bệnh ở người lớn... dẫn tới chưa dự phòng HPV cho con.

ThS. Nguyễn Diệu Thúy, chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết thường xuyên ghi nhận thắc mắc của các phụ huynh khi tìm hiểu biện pháp dự phòng HPV cho con ở tuổi dậy thì. Trong đó, nỗi lo lớn nhất của cha mẹ là trẻ sẽ có hành vi tình dục sớm. Bên cạnh đó, một số hiểu nhầm khác cho thấy phụ huynh chưa hiểu về dự phòng HPV cho bé trai, gồm: HPV chỉ gây bệnh ung thư cổ tử cung, chỉ nữ giới mắc bệnh do vi rút này.

Các gia đình cũng đưa ra rất nhiều thắc mắc đa chiều, phổ biến như: vì sao cần dự phòng HPV ở độ tuổi phù hợp, các biện pháp dự phòng có ảnh hưởng đến tâm lý hay không; trẻ em 9-10 tuổi có nguy cơ nhiễm HPV không; 78% ca mắc ung thư cổ tử cung được chẩn đoán ở tuổi 30-39, vậy có nên dự phòng từ 9 tuổi hay không hay đợi con lớn lên đến 30 tuổi...

"Nỗi lo và những hiểu lầm này bắt nguồn từ tâm lý e ngại trao đổi với con các chủ đề về giới tính, thiếu thông tin khoa học về HPV và bệnh truyền nhiễm phổ biến ở tuổi thanh thiếu niên, những biện pháp dự phòng liên quan", thạc sĩ Diệu Thúy cho biết.

Bố hướng dẫn con tìm hiểu về giới tính, sức khỏe. Ảnh minh họa: Vecteezy

Việc hiểu sai về HPV có thể dẫn đến dự phòng HPV không toàn diện. Nếu chỉ nghĩ rằng HPV lây truyền qua đường tình dục, nhiều phụ huynh sẽ chủ quan, không chú ý đến những con đường lây nhiễm khác. Ngoài ra, trẻ có thể lo sợ bị kỳ thị hoặc hiểu lầm, nên ngại chia sẻ khi xuất hiện triệu chứng.

Các suy nghĩ như "HPV hiếm khi bị nhiễm, nên thấy không quan trọng để chia sẻ với con" dẫn tới việc bé tự tìm hiểu từ những thông tin sai lệch, không chính thống. Trẻ có thể nhận thức sai lệch trong dự phòng, không chủ động bảo vệ bản thân.

Mặc dù phần lớn trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ. HPV có nhiều đường lây, như: quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng...

Theo thạc sĩ Thúy, tuổi vị thành niên 9-14 tuổi là độ tuổi được khuyến cáo để dự phòng HPV hiệu quả theo khuyến cáo từ WHO. Việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan sẽ giúp trẻ hiểu và bảo vệ bản thân tốt hơn. Việc này đồng thời thúc đẩy giao tiếp cởi mở trong gia đình, hỗ trợ tạo ra một môi trường an toàn, không phán xét để trẻ có thể tự do đặt câu hỏi và chia sẻ lo lắng. Phụ huynh nhận ra họ là nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy đối với con, từ đó giúp con dự phòng HPV tốt hơn.

Văn Hà