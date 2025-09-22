Những hạng mục lần đầu xuất hiện tại Tech Awards 2025

Tech Awards 2025 có 17 hạng mục, trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

Năm nay, Tech Awards 2025 chia thành bốn nhóm bình chọn: Phần mềm, ứng dụng, Thiết bị, Thương hiệu và nhóm riêng dành cho nhà sáng tạo nội dung. Đại diện ban tổ chức nhận định, sự phân bổ này không chỉ bao quát sản phẩm, dịch vụ phổ biến trên thị trường, mà còn hướng đến các lĩnh vực gắn liền đời sống số của người dùng Việt Nam.

Giao diện Tech Awards 2025. Ảnh:Tuấn Hưng

Ở nhóm Phần mềm và Ứng dụng, Tech Awards 2025 lần đầu bổ sung hai hạng mục Ngân hàng số xuất sắc và Dịch vụ công được yêu thích nhất. Đây là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng nhanh trong xu hướng chuyển đổi số. Các sản phẩm, dịch vụ sẽ được đánh giá dựa trên trải nghiệm và độ hài lòng của người dùng, mức độ phổ biến, hiệu quả phục vụ, sự đa dạng tính năng, độ ổn định và an toàn bảo mật.

Nhóm Phần cứng và Thiết bị năm nay có 6 hạng mục, trong đó mới nhất là Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất, quy tụ các sản phẩm như tai nghe, thiết bị theo dõi sức khỏe, chuột không dây, bàn phím...

Ở nhóm Thương hiệu, Tech Awards 2025 đánh dấu sự mở rộng mạnh với 6 hạng mục, trong đó có đến 5 giải thưởng mới: Thương hiệu gia dụng của năm, Thương hiệu công nghệ của năm, Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích, Thương hiệu công nghệ sáng tạo, Thương hiệu công nghệ tiềm năng và Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích.

Theo ban tổ chức, thay đổi này nhằm phản ánh sự dịch chuyển của thị trường, khi các thương hiệu không chỉ cạnh tranh về sản phẩm, mà còn ở khả năng sáng tạo, sức hút đối với người tiêu dùng và triển vọng phát triển trong tương lai.

Ngoài ra, Tech Awards 2025 lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Trong kỷ nguyên số, những cá nhân chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và đánh giá công nghệ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của người tiêu dùng, vì vậy cần có một giải thưởng riêng để ghi nhận sự đóng góp của họ.

Một điểm mới quan trọng khác là lần đầu chương trình cho phép doanh nghiệp và thương hiệu chủ động gửi đề cử sản phẩm, ứng dụng, phần mềm và cá nhân tiêu biểu thông qua landing page chính thức vào cuối tháng 9.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh