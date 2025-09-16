Tech Awards 2025 có 17 hạng mục bình chọn

Chương trình bình chọn Tech Awards năm nay có 17 hạng mục, lần đầu cho phép đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ, hứa hẹn mang đến sân chơi bình chọn công nghệ toàn diện và cạnh tranh hơn.

Trong năm thứ 13 tổ chức, chương trình bình chọn công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 diễn ra với 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Phần mềm, ứng dụng (4 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Ở nhóm Phần mềm và ứng dụng, bên cạnh hạng mục Ứng dụng gọi xe và Thương mại điện tử xuất sắc đã quen thuộc, giải thưởng lần đầu bổ sung hạng mục Ngân hàng số xuất sắc và Dịch vụ công được yêu thích nhất.

Nhóm Thiết bị tiếp tục với những hạng mục lâu năm như Điện thoại xuất sắc, Điện thoại dẫn đầu trào lưu, TV xuất sắc, TV phổ thông tốt nhất và Laptop xuất sắc, bên cạnh sự xuất hiện của hạng mục mới là Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất.

Ở nhóm Thương hiệu, Tech Awards mở rộng nhiều giải thưởng như Thương hiệu gia dụng của năm, Thương hiệu công nghệ của năm, Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích, Thương hiệu công nghệ sáng tạo, Thương hiệu công nghệ tiềm năng, Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích. Ngoài ra, chương trình cũng lần đầu bình chọn Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Giao diện Tech Awards 2025.

Giải thưởng bắt đầu nhận đề cử từ cuối tháng 9 và mở cổng bình chọn Sơ loại giữa tháng 11. Top 5 sản phẩm, ứng dụng, thương hiệu nhận được điểm đánh giá cao nhất từ độc giả sẽ đi tiếp vào vòng Chung kết, diễn ra đầu tháng 12. Kết quả chung cuộc được tính dựa trên 40% lượt bình chọn của độc giả và 60% điểm đánh giá của ban giám khảo.

Bên cạnh bổ sung hạng mục mới, Tech Awards 2025 cũng lần đầu mở cổng để các đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ ở vòng sơ loại. Trước đây, danh sách đề cử do ban tổ chức đề xuất. Cách làm mới này giúp giải thưởng không bỏ sót các gương mặt tiềm năng, đặc biệt từ những công ty khởi nghiệp hay thương hiệu ít tên tuổi.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Chương trình năm nay diễn ra với hai giai đoạn: Sản phẩm tôi yêu 2025 (tháng 7-11) và Bình chọn Công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 (tháng 11-12). Sản phẩm tôi yêu là chương trình khởi động cho Tech Awards, được tổ chức thường niên từ 2020 với kết quả hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn của độc giả.

Thái Anh