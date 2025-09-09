Những góc check in hút khách ở Triển lãm Quốc gia

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh được gia hạn mở cửa đến 15/9, thu hút khách tham quan không chỉ bởi không gian trưng bày và trải nghiệm mà còn vì những góc "check in" có tính nghệ thuật.

Nổi bật trong số đó là không gian trưng bày của báo Nhân Dân nằm ngay sảnh 1, phía bên phải sảnh chính, một trong những điểm được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh lưu niệm.

Phan Xuân Tùng, sống tại Hà Nội, bất ngờ vì không gian rộng lớn và cách bài trí bắt mắt. Tùng nói không thích học lịch sử trên lớp nhưng cách thể hiện nội dung tại triển lãm có sức lôi cuốn. "Triển lãm khơi dậy tinh thần tìm hiểu về lịch sử của người trẻ", anh chia sẻ.