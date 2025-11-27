Những đội tuyển nào từng giành huy chương SEA Games?

Thái Lan là nền bóng đá thành công nhất tại SEA Games với tổng cộng 27 lần giành huy chương. Trong đó, họ vào tới 22 trận chung kết và giành chiến thắng 16 lần. Đặc biệt, xứ Chùa vàng còn tạo ra chuỗi bảy lần liên tiếp lên ngôi, kéo dài từ Singapore 1993 đến Nakhon Ratchasima 2007.
Sau khi Đại hội chỉ cho phép các đội trẻ tham dự, người Thái vẫn nối dài thành công với bảy tấm HC vàng và hai lần đoạt HC bạc. Tuy nhiên, họ đã lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất ở ba kỳ Đại hội gần đây.
Malaysia đã 12 lần lọt vào chung kết bóng đá nam SEA Games và giành chiến thắng một nửa trong số đó. Lần đầu tiên đến vào kỳ SEAP Games diễn ra tại Rangoon năm 1961. Đội tuyển quốc gia nước này tiếp tục đạt được thành công vào các năm 1977, 1979 và 1989. Bước sang thế kỷ 21, bóng đá Malaysia một lần nữa nổi lên thống trị Đông Nam Á, bắt đầu từ thắng lợi trước U23 Việt Nam tại SEA Games 25 và kéo dài tới chiến thắng trong loạt luân lưu trước Indonesia ngay tại Jakarta 2011.
Nhiều người có thể bất ngờ khi Myanmar xuất hiện trong danh sách này. Vào những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước, Miến Điện bước vào kỷ nguyên Vàng khi giành ngôi á quân Asian Cup 1968, giành HC vàng Á vận hội hai lần liên tiếp vào các năm 1966 và 1970. Ngôi vị cao nhất ở SEAP Games cũng không thoát khỏi tay quốc gia này, với năm lần đăng quang liên tiếp từ năm 1965 đến 1973.
Đặc biệt, tại kỳ SEAP Games 3, Myanmar và Thái Lan chia sẻ tấm HC vàng sau trận hòa 2-2 trong trận chung kết. Sau đó, tình hình chính trị bất ổn khiến nền thể thao Myanmar tụt dốc. Họ vắng mặt trên bục trao huy chương tới tận năm 2011 và phải tới năm 2015 mới trở lại chung kết.
Ngay tại kỳ SEAP Games đầu tiên, đội tuyển bóng đá miền Nam Việt Nam đã vô địch với thắng lợi 3-1 trong trận chung kết trước Thái Lan.
Phải chờ thêm tròn 60 năm, người Việt mới được ăn mừng lần đăng quang tiếp theo tại Đại hội. Kỷ nguyên vàng cùng HLV Park Hang Seo chứng kiến U22 Việt Nam giải cơn khát vàng ở Philippines và bảo vệ danh hiệu tại Hà Nội. Chuỗi thành công ấy khép lại trên đất Phnom Penh năm 2023, khi thầy trò HLV Philippe Troussier chỉ đoạt HC đồng.
Indonesia là cái tên còn lại từng được nếm trải hương vị đăng quang tại SEA Games. Trong cả ba lần chiến thắng tại chung kết, đội tuyển xứ vạn đảo đều phải cần nhiều hơn 90 phút.
Năm 2023, Indonesia kết thúc cơn khát thành công kéo dài 34 năm bằng thắng lợi 5-2 trong hiệp phụ với Thái Lan. Tuy nhiên, đây cũng là vết nhơ trong lịch sử bóng đá SEA Games, với màn ẩu đả dẫn tới 5 tấm thẻ đỏ cùng hàng loạt án phạt nguội.
Singapore là một trong những đội tuyển vô địch AFF Cup nhiều nhất lịch sử, nhưng lại chưa từng đoạt HC vàng SEA Games. Họ có ba lần lọt vào chung kết trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước nhưng đều thua Thái Lan hoặc Malaysia. Bên cạnh đó, đảo quốc Sư tử còn có bảy lần đoạt HC đồng.
Ít ai biết rằng Lào từng đoạt HC đồng SEA Games nhờ vào… tung đồng xu. Năm 1969, cả Lào và tuyển miền Nam Việt Nam đều thua Malaysia tại bảng B với cùng tỉ số 1-2 trước khi hòa không bàn thắng ở lượt trận cuối. Cuối cùng may mắn đứng về phía Lào và họ lọt vào bán kết gặp Miến Điện, đội tuyển xếp nhất bảng A cũng nhờ đánh bại Thái Lan bằng tung đồng xu.
Lào thua 0-4 và cùng nhận HC đồng với Malaysia. Kể từ đó tới nay, lần gần nhất xứ triệu voi tiến gần tới bục huy chương SEA Games là ở kỳ đại hội năm 2009 trên sân nhà. Thầy trò HLV Alfred Riedl khi ấy còn đứng nhất bảng B nhưng liên tiếp thua Malaysia và Singapore với cùng tỉ số 1-3 trong hai trận đấu cuối.
Vy Anh