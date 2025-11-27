Những đội tuyển nào từng giành huy chương SEA Games?

Thái Lan là nền bóng đá thành công nhất tại SEA Games với tổng cộng 27 lần giành huy chương. Trong đó, họ vào tới 22 trận chung kết và giành chiến thắng 16 lần. Đặc biệt, xứ Chùa vàng còn tạo ra chuỗi bảy lần liên tiếp lên ngôi, kéo dài từ Singapore 1993 đến Nakhon Ratchasima 2007.

Sau khi Đại hội chỉ cho phép các đội trẻ tham dự, người Thái vẫn nối dài thành công với bảy tấm HC vàng và hai lần đoạt HC bạc. Tuy nhiên, họ đã lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất ở ba kỳ Đại hội gần đây.