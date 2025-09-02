Những điểm ngắm pháo hoa ngày 2/9 ở TP HCM

TP HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa, du khách có thể chọn vị trí tại các không gian công cộng hoặc trong các quán cà phê, nhà hàng.

Pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu. Điểm bắn tầm thấp ở Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Thời gian từ 21h đến 21h15. Dưới đây là những điểm ngắm pháo hoa gợi ý cho du khách.

Pháo hoa 30/4 nhìn từ bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Thanh Tùng

Điểm bắn pháo hoa tầm cao

Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh

Công viên bờ sông Sài Gòn

Công viên là điểm ngắm pháo hoa rõ nhất, gần khu vực bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Công viên có diện tích khoảng 20 ha, dài 600 m, kéo dài từ chân cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm. Tại đây có nhiều không gian công cộng cho du khách vị trí ngắm pháo hoa miễn phí. Nếu muốn chỗ ngồi thoải mái có thể ghé một số quán cà phê, quán ăn nằm trong công viên. Khách xem pháo hoa nên đến sớm để có vị trí tốt.

Các quán cà phê khu vực bến Bạch Đằng nằm ngay tại điểm bắn pháo hoa công cộng, thuận tiện cho du khách xem pháo hoa và ngắm cảnh với tầm nhìn cầu Ba Son, sông Sài Gòn. Quán cà phê trong khu vực này có Katinat, Highlands, Cà phê trứng 3T, mở cửa từ 7h đến 24h.

Song Bar, Hilton

Song Bar nằm tại tầng 40 của một khách sạn tọa lạc trên đường Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Quán có không gian ngoài trời với tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, cầu Ba Son và cầu tàu bến Bạch Đằng, xem trọn vẹn các màn pháo hoa ở trung tâm thành phố. Vé vào cửa xem pháo hoa tại quán bar đêm 2/9 có giá gần 1,2 triệu đồng mỗi khách.

Không gian quán bar nhìn ra sông Sài Gòn. Ảnh: Hilton Saigon

Khách sạn Le Méridien Saigon

Nằm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn, khách sạn có view xem trọn các góc pháo hoa từ tầm thấp đến cao ở trung tâm thành phố. Du khách có thể dùng buffet hải sản tại nhà hàng trong khách sạn giá từ 1,4 triệu đồng mỗi người, sau đó xem pháo hoa tại hồ bơi tại tầng 9. Giá vé gói ngắm pháo hoa là 800.000 đồng mỗi khách, với tầm nhìn toàn cảnh cầu Ba Son và đường hầm sông Sài Gòn.

M Bar, Khách sạn Mjectic

M Bar nằm tại tầng 8 trong khách sạn tại góc đường Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng, khu vực trung tâm TP HCM. Từ điểm này, du khách sẽ quan sát được màn pháo hoa từ cầu Ba Son và đường hầm sông Sài Gòn. Quán phục vụ các loại cocktail, bia, giá từ 150.000 đồng tùy loại.

Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương

Pháo hoa sẽ được bắn tại công viên trung tâm Thành phố mới - khu vực có diện tích hơn 70 ha, được xây dựng từ năm 2009 với nhiều hạng mục như đài phun nước, hồ nước, suối, tiểu cảnh cây xanh, khu vui chơi trẻ em.

Công viên có không gian thoáng, nhiều cây xanh, mặt hồ rộng tạo cảnh quan trong lành, thích hợp để du khách picnic, dạo chơi từ buổi chiều và chờ đến thời khắc pháo hoa. Điểm đến này cũng được giới trẻ yêu thích nhờ hạ tầng hiện đại, cảnh quan xanh sạch, nhiều góc chụp hình đẹp. Xung quanh công viên có nhiều nhà hàng, quán cà phê, thuận tiện để ngồi thưởng thức pháo hoa mà không bị che khuất bởi các toà nhà cao tầng.

Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng tại Bãi Sau, Vũng Tàu vừa khánh thành vào cuối tháng 8, mỗi ngày thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước. Công trình gây ấn tượng với bề mặt ốp gạch gốm mosaic, tạo hiệu ứng lung linh dưới nắng và rực rỡ khi lên đèn.

Tháp Tam Thắng được chiếu đèn đổi màu bên bờ biển Bãi Sau. Ảnh: Trường Hà

Ban đêm, hệ thống chiếu sáng đa sắc biến tháp thành một "khu rừng ánh sáng". Bên cạnh tháp, quảng trường xung quanh có diện tích hơn 17.000 m2, được thiết kế như không gian cộng đồng đa năng, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh và khu dịch vụ ngầm. Du khách có chọn các nhà hàng quán cà phê quanh tháp để ngắm pháo hoa tầm cao.

Khách sạn Imperial Vũng Tàu

Khách sạn nằm ngay trung tâm đường Thùy Vân, chỉ cần băng qua đường là du khách có thể ngắm Bãi Sau. Từ Imperial Vũng Tàu đến vị trí bắn pháo hoa chỉ khoảng 100 m, thuận tiện để vừa thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng hải sản La Sirena vừa ngắm pháo hoa tầm cao trên biển. Vào dịp lễ và cuối tuần, nhà hàng thường đông khách, vì vậy du khách nên liên hệ đặt bàn trước để có vị trí đẹp.

Điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Công viên văn hóa Đầm Sen

Đây là điểm quan sát pháo hoa tầm thấp quen thuộc ở TP HCM. Dịp này, giá vé vào cổng không đổi, 140.000 đồng một vé người lớn và 100.000 đồng một vé trẻ em. Tuy nhiên, vào các dịp bắn pháo hoa, công viên thường đông kín khách, du khách nên đến sớm từ một tiếng để không phải chen chúc mua vé và chọn được vị trí dễ quan sát.

Du khách có thể chọn vị trí ngồi trong quán cà phê Vườn Đá trong khuôn viên Đầm Sen, phường Bình Thới để quan sát pháo hoa tầm thấp.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, TP HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 19h30 đồng thời tại ba địa điểm gồm khu vực đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), sân khấu ngoài trời thuộc Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thuỳ Vân (phường Vũng Tàu).

Tuấn Anh