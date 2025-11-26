Những địa điểm thi đấu SEA Games 33

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại ba thành phố chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Liên minh địa phương này giành quyền đăng cai sau khi đánh bại bảy đối thủ khác trong cuộc đua đấu thầu. Tổng cộng, Thái Lan chi ra khoảng 63 triệu USD để đăng cai SEA Games cũng như ASEAN Para Games 2025. Không có bất cứ công trình nào được xây mới để phục vụ đại hội.
Kỳ đại hội năm nay đánh dấu lần thứ năm SEA Games được tổ chức chính tại vùng thủ đô Bangkok. Địa phương này sẽ tận dụng cả những nhà thi đấu từng góp mặt ở SEA Games 1985 và Asian Games 1998. Bangkok sẽ tổ chức tổng cộng 45 trong tổng số 53 môn thi đấu (cả chính thức lẫn biểu diễn), bao gồm các môn quan trọng nhất như bóng đá nam, điền kinh, bơi, bóng chuyền,…
Sẽ có 15 chương trình thi đấu diễn ra tại tỉnh Chonburi, đáng chú ý có bóng đá nữ, cử tạ, golf và các môn thể thao dưới nước như canoeing, rowing, ba môn phối hợp, hai môn phối hợp,… Trước đây, địa phương này từng tham gia đăng cai 7 môn thể thao ở SEA Games 2007.
Cũng như kỳ Đại hội cách đây 18 năm, nhiều bãi biển tại Chonburi được chọn làm địa điểm thi đấu. Jomtien và Samae sẽ tổ chức chương trình thi đấu Jet ski, bơi biển, mười môn phối hợp hiện đại và lướt ván buồm. Trong khi đó, Aquathlon, Duathlon và Triathlon diễn ra tại Laem Mae Phim. Ban tổ chức kỳ vọng tạo nên điểm nhấn du lịch biển ở đây thông qua SEA Games.
Trong khi đó, Songkhla có cơ hội tổ chức sự kiện thể thao ở cấp độ cao nhất từ trước tới nay. Hai thành phố Hatyai và Mueang Songkhla của tỉnh sẽ tổ chức 10 môn thể thao, trong đó có vòng bảng bóng đá nam, cờ vua cùng nhiều môn võ như Kabaddi, Pencak Silat, Karate, Muay, vật, Judo, Wushu. Ngoài ra, Chiangmai và Ratchaburi cũng tham gia kỳ SEA Games lần này ở mức độ hạn chế, lần lượt tổ chức vòng bảng bóng đá nam và bắn đĩa bay.
Tuy nhiên, Songkhla đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức của chủ nhà. Các môn thi đấu quan trọng có thể sẽ được chuyển từ Songkhla về Bangkok vào giờ chót, nếu tình hình không cải thiện.
Lễ khai mạc và bế mạc đều diễn ra tại sân vận động Rajamangala, địa điểm đăng cai nhiều sự kiện thể thao - văn hóa quan trọng của Thái Lan từ trước tới nay. Sân vận động 37 năm tuổi này có sức chứa gần 52.000 chỗ ngồi, sẽ tổ chức thêm cả trận chung kết bóng đá nam. Ban đầu, ban tổ chức muốn thực hiện lễ khai mạc ngoài trời ở cùng lúc nhiều địa phương khác nhau, lấy cảm hứng từ Olympic 2024. Tuy nhiên, phương án này bị điều chỉnh lại vì lý do an ninh.
Sân Rajamangala nằm trong tổ hợp thể thao Hua Mark, nơi sẽ tổ chức tới 12 môn thể thao tại SEA Games 33. Ban đầu, người Thái chỉ xây dựng một nhà thi đấu có sức chữa 15.000 chỗ ngồi tại đây để phục vụ Asian Games 1966. Sau hàng chục năm nâng cấp, đây là khu tổ hợp thể thao hàng đầu Đông Nam Á, rộng gần 50 héc-ta, phục vụ hàng chục môn thể thao khác nhau. Ở kỳ đại hội năm nay, các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, Esports, bơi, quyền Anh, bắn súng, đua xe đạp lòng chảo, bắn cung, trượt ván, bóng chày 5 người và kéo co sẽ diến ra ở tổ hợp này.
Môn điền kinh sẽ diễn ra ở sân vận động quốc gia Suphachalasai. Công trình này được xây dựng vào năm 1937, trên nền cung điện Windsor bị phá bỏ. Nơi đây từng tổ chức nhiều trận đấu của đội tuyển Thái Lan cũng như concert của nhiều ngôi sao âm nhạc như Michael Jackson hay Black Pink. Sân Suphalachasai cũng được chọn làm địa điểm trung tâm của ba kỳ Á vận hội 1966, 1970 và 1978.
Quảng trường Sanam Luang là địa điểm đặc biệt của kỳ SEA Games năm nay. Khu vực đất trống này nằm phía trước chùa Wat Phra Kew và cung điện hoàng gia cũ Thái Lan. Theo đề xuất ban đầu, đây được coi là trọng tâm của các hoạt động khai mạc và bế mạc đại hội. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó đã thống nhất chọn khu vực này làm địa điểm dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra ở Rajamangala.
SEA Games 33 sẽ có 574 bộ huy chương tại 53 môn thể thao, trong đó có 3 môn mang tính trình diễn.
Dự kiến, kỳ đại hội lớn nhất từ trước tới nay sẽ quy tụ khoảng 12.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức. SEA Games 33 sẽ diễn ra từ 9-20/12. Sau đó, ASEAN Para Games sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2026 ở Nakhon Ratchasima.
Vy Anh
Ảnh: The Nation