Những địa điểm thi đấu SEA Games 33

Trong khi đó, Songkhla có cơ hội tổ chức sự kiện thể thao ở cấp độ cao nhất từ trước tới nay. Hai thành phố Hatyai và Mueang Songkhla của tỉnh sẽ tổ chức 10 môn thể thao, trong đó có vòng bảng bóng đá nam, cờ vua cùng nhiều môn võ như Kabaddi, Pencak Silat, Karate, Muay, vật, Judo, Wushu. Ngoài ra, Chiangmai và Ratchaburi cũng tham gia kỳ SEA Games lần này ở mức độ hạn chế, lần lượt tổ chức vòng bảng bóng đá nam và bắn đĩa bay.

Tuy nhiên, Songkhla đang trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức của chủ nhà. Các môn thi đấu quan trọng có thể sẽ được chuyển từ Songkhla về Bangkok vào giờ chót, nếu tình hình không cải thiện.