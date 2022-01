Những cuốn sách bán chạy ở Việt Nam

"Muôn kiếp nhân sinh" do Nguyên Phong viết, kể về trải nghiệm tiền kiếp của doanh nhân tài chính Thomas. Ông mơ thấy các kiếp của mình sau khi được người đàn ông gốc Ấn - Kris - chỉ dẫn. Việc nhớ lại tiền kiếp đòi hỏi tu tập công phu nghiêm túc và Thomas trong kiếp cũ rèn luyện để bản thân ở hiện tại có khả năng tìm về quá khứ.

Tác phẩm thể hiện các quan điểm nhân sinh và khơi gợi định nghĩa về thực thể - vật chất. Cuộc đời là các vòng xoáy. Mỗi vòng gồm bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt (hình thành, phát triển, lụi tàn, biến mất). Tương lai ra sao còn tùy vào thái độ ứng xử của mỗi người. Theo ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc công ty First News - Trí Việt, sách bán được 100.219 bản trong năm 2021. Ảnh: First News