Thứ ba, 12/8/2025, 03:01 (GMT+7)

Những công trình gắn liền với Cách mạng tháng Tám 80 năm trước

Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội, sân vận động Tự Do ở Huế hay quảng trường Norodom ở TP HCM từng diễn ra các cuộc mít tinh, sau chuyển thành biểu tình thị uy, khởi nghĩa giành chính quyền.

Nhà số 101 phố Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội từng là trụ sở của Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội (tức Ủy ban Khởi nghĩa) tháng 8/1945. Tại đây, Thành ủy, Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội đã có những ngày làm việc khẩn trương, đề ra chỉ thị, chủ trương lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Thủ đô.

Hiện nay, nhà số 101 phố Trần Hưng Đạo là trụ sở của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Hoàng Giang

