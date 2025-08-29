Những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam tại Triển lãm quốc gia

Chiều 28/8, đông đảo người dân và du khách xếp hàng tham quan triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế với hơn 230 gian hàng.
Các tỉnh, thành giới thiệu biểu tượng đặc trưng để kể câu chuyện địa phương một cách trực quan. Sự kết hợp giữa ký ức và hiện đại tạo nên bức tranh chung vừa đậm sắc màu vùng miền vừa phản ánh nhịp sống đổi mới. Nhiều công trình biểu tượng gắn với du lịch địa phương trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan.
Trong hình là tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay trong gian hàng trưng bày của tỉnh Hưng Yên.
Biểu tượng du lịch của tỉnh Tuyên Quang mới là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh Long Sơn cao 1.470 m. Công trình mô phỏng cột cờ Hà Nội nhưng nhỏ hơn, có kiến trúc bát giác, chân gắn 8 phù điêu đá xanh khắc họa lịch sử và phong tục Hà Giang, phía trên trang trí 8 mặt trống đồng.
Biểu tượng du lịch Thanh Hóa tại triển lãm là mô hình thành nhà Hồ cao gần 3 m. Công trình do Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, gọi là Tây Đô (hay Tây Giai) để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long). Sau khi hoàn thành, ông dời đô từ Thăng Long về đây. Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Gian hàng Thanh Hóa cũng trưng bày nhiều cổ vật thời Lê (ảnh sau), gắn với vùng đất phát tích của triều đại này.
Nằm bên dòng sông Hương, Nghênh Lương Đình là một trong những biểu tượng của TP Huế được tái hiện ở khu triển lãm bên cạnh nghi môn, trường Quốc học. Công trình nằm trên trục dọc từ Kỳ đài Huế ra đến Phu Văn Lâu, được xây dựng dưới thời vua Tự Đức thứ 5 (1852) và dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát.
Ngoài check in, đông đảo người dân, du khách xem các đặc sản của Huế trưng bày tại gian hàng như bánh kẹo, hoa giấy Thanh Tiên, nghe nhã nhạc cung đình.
Tuấn Anh