Những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Việt Nam tại Triển lãm quốc gia

Chiều 28/8, đông đảo người dân và du khách xếp hàng tham quan triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế với hơn 230 gian hàng.

Các tỉnh, thành giới thiệu biểu tượng đặc trưng để kể câu chuyện địa phương một cách trực quan. Sự kết hợp giữa ký ức và hiện đại tạo nên bức tranh chung vừa đậm sắc màu vùng miền vừa phản ánh nhịp sống đổi mới. Nhiều công trình biểu tượng gắn với du lịch địa phương trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan.

Trong hình là tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay trong gian hàng trưng bày của tỉnh Hưng Yên.