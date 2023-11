Nhóm vũ trang ở Gaza nêu điều kiện thả hai con tin

Tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine thông báo sẵn sàng thả hai con tin đang giữ ở Dải Gaza khi các điều kiện liên quan được đáp ứng.

"Chúng tôi sẵn sàng thả Hanna Katzir vì lý do nhân đạo và sức khỏe, do không thể điều trị y tế cho bà ấy vì thiếu thuốc men, nhiên liệu và điện. Chúng tôi cũng sẵn sàng trả tự do cho thiếu niên Yagil Jabob vì lý do nhân đạo", phát ngôn viên lữ đoàn Quds, cánh vũ trang của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine (PIJ), cho biết ngày 9/11.

Phát ngôn viên lữ đoàn Quds lưu ý phía Israel "đang giam giữ hàng trăm trẻ em Palestine", thêm rằng đề xuất thả con tin "sẽ được thực hiện ngay khi các biện pháp phù hợp được đáp ứng, về mặt an ninh và trên thực địa, nhằm bảo vệ người Palestine". Người này không nêu cụ thể đó là những biện pháp gì.

Katzir, 77 tuổi và Jacob, 13 tuổi được cho là bị bắt cóc từ khu định cư Nir Oz ở miền nam Israel, khi Hamas bất ngờ tấn công khu vực hôm 7/10. Trong video của PIJ, bà Katzir và Jacob nói tiếng Do Thái, cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây ra tình thế hiện tại.

Đây là lần đầu tiên PIJ công bố hình ảnh con tin mà lực lượng này đang giữ. PIJ cùng với Hamas là hai nhóm vũ trang chính ở Dải Gaza. PIJ có quy mô nhỏ hơn và ủng hộ Hamas, lực lượng kiểm soát khu vực.

Bà Hanna Katzir và Yagil Jabob trong video do nhóm Jihad Hồi giáo Palestine công bố ngày 9/11. Ảnh: Times of Israel

Israel mô tả các video từ PIJ là dấu hiệu con tin còn sống nhưng từ chối bình luận về khả năng họ sẽ được thả. Phát ngôn viên quân đội Israel Richard Hecht nói những video này là đòn "chiến tranh tâm lý".

"Đây là dấu hiệu sự sống và nó rất quan trọng", Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết. "Trong thời gian này, tôi sẽ bỏ qua câu hỏi về khả năng họ được thả. Chúng tôi sẽ là bên đầu tiên cập nhật thông tin cho các gia đình trước khi bất kỳ chuyện gì diễn ra".

Theo Hagari, Israel sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đưa các con tin về nhà.

Giới chức Israel cho biết hơn 240 người đã bị bắt làm con tin khi Hamas bất ngờ tấn công miền nam nước này hôm 7/10. Cuộc đột kích của Hamas còn gây thương vong lớn, khiến Israel mở chiến dịch quân sự tại Dải Gaza để đáp trả.

4 con tin đã được trả tự do và các bên trung gian đang nỗ lực đàm phán để giải cứu những người còn lại. Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết một con tin thiệt mạng và một con tin bị thương trong đợt không kích của Israel ngày 9/11.

Giao tranh giữa Israel và Hamas đã khiến gần 12.000 người thiệt mạng, gần 32.000 người bị thương tính đến ngày 9/11.

Như Tâm (Theo Times of Israel, Reuters)