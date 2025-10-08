Nhóm ủng hộ Palestine cáo buộc Thủ tướng Italy 'đồng lõa diệt chủng'

Thủ tướng Italy nói một nhóm vận động đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa Hình sự Quốc tế, cáo buộc bà "đồng lõa hành động diệt chủng của Israel".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 7/10 cho biết nhóm vận động ủng hộ Palestine còn nhắm tới Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, Ngoại trưởng Antonio Tajani và Roberto Cingolani, lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Leonardo trong đơn khiếu nại nộp lên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).

Họ cáo buộc các quan chức Italy đã "đồng lõa với hành động diệt chủng của Israel tại Dải Gaza" khi chuyển giao khí tài cho Tel Aviv. "Tôi không nghĩ từng xuất hiện trường hợp khiếu nại kiểu này trong lịch sử", bà nói.

Theo hãng thông tấn AFP, lá đơn đề ngày 1/10 và được khoảng 50 người ký tên, trong đó có các giáo sư, luật sư và người nổi tiếng.

"Với việc ủng hộ Israel, cụ thể là qua hoạt động chuyển giao vũ khí sát thương, chính phủ Italy đã đồng lõa với hành vi diệt chủng đang diễn ra, cũng như các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người nhằm vào dân Palestine", nhóm tác giả viết, đồng thời kêu gọi ICC mở cuộc điều tra.

Thủ tướng Meloni tại hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Tajani từng nhiều lần khẳng định Italy đã ngừng cung cấp vũ khí cho Israel sau khi chiến sự bùng phát ở Dải Gaza. Theo luật pháp Italy, nước này không được phép xuất khẩu khí tài tới quốc gia đang gây chiến hoặc bị cho là vi phạm nhân quyền.

Dù vậy, Bộ trưởng Crosetto hồi tháng 3/2024 thừa nhận Italy vẫn tiếp tục thực hiện các đơn hàng được ký trước khi xảy ra xung đột. Ông nhấn mạnh Rome đã kiểm tra để đảm bảo chúng không được sử dụng nhằm vào dân thường tại Dải Gaza.

Điều tra viên Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Dải Gaza, nơi nước này tiến hành chiến dịch chống lại nhóm vũ trang Hamas trong hai năm qua.

ICC đã ban hành lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant, với cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Dù vậy, ông Netanyahu và ông Gallant chưa bị ICC cáo buộc tội diệt chủng.

Đầu tháng 10/2023, lực lượng Hamas tập kích hiệp đồng vào lãnh thổ Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt nhiều con tin. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử Israel.

Chiến dịch đáp trả sau đó của Tel Aviv nhằm vào Dải Gaza đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, theo số liệu do cơ quan y tế địa phương công bố và được Liên Hợp Quốc coi là đáng tin cậy. Nam Phi đã nộp đơn kiện lên Tòa Công lý Quốc tế, cáo buộc Israel vi phạm Công ước Diệt chủng của Liên Hợp Quốc năm 1948.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)