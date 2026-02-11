Thứ tư, 11/2/2026, 06:00 (GMT+7)
Nhờ AI 'gánh' áp lực Tết
Lê Hiếu ở TP HCM "ủy thác" 8 triệu đồng cho AI phân bổ tài chính, từ việc lì xì, lên thực đơn mâm cúng đến "check" giá chợ Tết để tránh rỗng túi như mọi năm.
