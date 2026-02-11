VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Thứ tư, 11/2/2026, 06:00 (GMT+7)

Lê Hiếu ở TP HCM "ủy thác" 8 triệu đồng cho AI phân bổ tài chính, từ việc lì xì, lên thực đơn mâm cúng đến "check" giá chợ Tết để tránh rỗng túi như mọi năm.

Nhờ AI 'gánh' áp lực Tết