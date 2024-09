Nhiều trường học Hà Nội chuyển học online

114 trường học chưa thể đón học sinh, một số nơi sáng nay cũng cho tan học sớm, chuyển dạy online ngày mai vì mưa lũ.

Sáng 10/9, trường THCS Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo chuyển sang dạy trực tuyến từ ngày mai, nhằm đảm bảo an toàn cho thầy trò khi thời tiết diễn biến bất thường.

Cô Nguyễn Huyền Trang, Hiệu trưởng, cho biết lý do là học sinh của trường không tập trung ở một địa bàn, mà đến từ nhiều nơi trong thành phố.

"Chiều nay, trường cũng đẩy giờ học sớm lên 30 phút để các em tan lúc 16h", cô Trang nói. "Các phụ huynh rất ủng hộ".

Trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, kiểm tra phòng học sau bão Yagi, hôm 8/9. Ảnh: Fanpage trường

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trưa nay gửi thông báo đến phụ huynh về việc cho toàn bộ học sinh cấp THCS, các lớp giáo dục thể chất nghỉ học buổi chiều. Một số lớp chuyên đề ở THPT chuyển sang học trực tuyến.

Ở trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, bà Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng, cho biết các giáo viên sẽ dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày mai. Hình thức này được trường áp dụng khi các lớp học có từ 5 học sinh trở lên nghỉ do dịch bệnh, thiên tai.

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến tối 9/9, có 114 trường học chưa thể đón học sinh trở lại do ảnh hưởng của bão số 3. Số này hôm nay có thể tăng lên do đêm qua nhiều nơi có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt.

Ông Cương yêu cầu các trường chú trọng đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, có kế hoạch dạy trực tuyến nếu ở những nơi bị ảnh hưởng nặng do bão.

Từ đêm 9/9 đến sáng nay, nhiều khu vực ở trung tâm Hà Nội có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn 150 mm. Cơn mưa khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện bị chết máy, người dân di chuyển khó khăn. Sau khung giờ cao điểm buổi sáng, một số tuyến phố khu vực Hà Đông, đại lộ Thăng Long... vẫn bị ngập, ùn tắc.

Bình Minh - Dương Tâm