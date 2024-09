Nhiều tỉnh, thành kéo dài thời gian nghỉ học vì bão Yagi

Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành khác cho học sinh nghỉ thêm ít nhất 1-2 ngày sau bão Yagi vì chưa kịp khắc phục hậu quả và lo sạt lở.

Sáng 8/9, Hải Phòng - một trong hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì bão Yagi, thông báo cho hơn 520.000 trẻ mầm non và học sinh nghỉ học ngày 9/9 đến khi có thông báo mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết các trường đang tập trung khắc phục hậu quả sau bão, những điều kiện về giao thông, điện, nước, môi trường chưa đảm bảo để đón học sinh.

Sở yêu cầu các trường thống kê thiệt hại do bão gây ra, đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, ưu tiên phòng học.

Quảng Ninh cũng cho 360.000 học sinh nghỉ thêm ngày 9/9.

"Tùy điều kiện cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, thị chủ động cho học sinh nghỉ thêm 1-2 ngày", tỉnh yêu cầu.

Cùng ngày, Điện Biên cho biết kéo dài thời gian nghỉ học của hơn 200.000 trẻ mầm non và học sinh cấp 1 đến 9-10/9, nhằm đảm bảo an toàn cho thầy cô và các em.

Sở cho biết hoàn lưu của bão Yagi tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 9/9 ở các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi 350 mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và có thể gây lũ quét, lũ ống.

Các trường nội trú, bán trú được lưu ý có phương án quản lý, giữ an toàn cho học sinh, chuẩn bị đủ thực phẩm và nước uống cho các em.

Sơn La, Cao Bằng thông báo tương tự. Hơn 500.000 học sinh của hai tỉnh nghỉ học ngày 9-10/9. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết do đặc thù địa hình, tỉnh này gặp nhiều nguy cơ về lũ quét, sạt lở sau bão. Do đó, học sinh nghỉ học là cần thiết để đảm bảo an toàn cho thầy và trò.

Hơn 230.000 học sinh Hòa Bình cũng nghỉ học ngày 9/9 theo thông báo của tỉnh cách đây hai hôm.

Trong khi đó, Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn giao các trường căn cứ điều kiện thực tế, chủ động việc đón học sinh trở lại. Nếu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét hoặc không đảm bảo các điều kiện an toàn, trường chưa được dạy học, mà chú trọng khắc phục hậu quả sau bão.

Sau đợt này, các trường tổ chức dạy bù cho học sinh để đảm bảo kiến thức.

Các dãy phòng học của trường THCS Kim Đồng, tỉnh Quảng Ninh, bị tốc mái vì bão Yagi. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cuối tuần trước, gần 20 địa phương đã cho khoảng 10 triệu trẻ mầm non và học sinh nghỉ ngày 7/9 để phòng tránh bão.

Yagi là cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam năm nay. Với mức gió giật mạnh nhất lên 201 km/h, đạt cấp 16 siêu bão, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua.

Hôm qua, bão đã quét qua nhiều tỉnh, thành miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội..., khiến 14 người chết, đổ hàng chục nghìn cây xanh, ngập 121.500 ha hoa màu, tổn hại nhiều công trình và khiến giao thông tê liệt.

Thanh Hằng - Bình Minh - Lê Tân