Nhiều thành phố lớn hủy sự kiện đón năm mới 2022

London, Anh

Thị trưởng London Sadiq Khan đã thông báo vào 20/12 rằng một sự kiện lớn đón giao thừa và được lên kế hoạch từ trước ở thủ đô đã bị hủy bỏ. "Do sự gia tăng của các ca nhiễm Covid-19, chúng tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn là hủy sự kiện NYE (New Year's Eve) ở quảng trường Tragalgar. Sự an toàn của người dân London phải đặt lên hàng đầu". Thay vào đó, chính quyền sẽ phát trực tiếp một chương trình đón giao thừa vào lúc nửa đêm. Ảnh: Rove