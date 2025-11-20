Hàng loạt ôtô bị lũ nhấn chìm ở Nha Trang

Hàng trăm ôtô chết máy do nước lũ dâng cao gần một mét tại khu vực siêu thị Go! - khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, sáng 20/11.
Nhiều ôtô nổi lềnh bềnh quanh khuôn viên khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.
Xe tải chết máy nằm dọc đường 19/5 gần siêu thị Go!, phường Tây Nha Trang.
Bên trong khu vực đậu xe của siêu thị, nước lũ dâng cao nửa xe.
Nước lũ bủa vây xe phục vụ tang lễ trên đường 23/10.
Nước lũ tràn vào showroom ôtô trên đường 23/10 gần một mét. Nhiều cửa hàng dọc tuyến đường này phải đóng cửa ba ngày nay.
Một số ôtô bị nước cuốn trôi dưới nút giao Ngọc Hội, phường Nam Nha Trang.
Đông đảo người dân đứng chờ cứu trợ, cứu hộ tại nút giao Ngọc Hội.
Bùi Toàn - Nga Ngô