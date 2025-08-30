Nhiều kiều bào gác công việc, về nước xem diễu binh

Chị Vũ Thu Huyền đã không kìm được nước mắt khi bước đi trong khối kiều bào, tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành.

"Được đứng cùng 16.000 cán bộ, chiến sĩ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập 80 năm trước là niềm tự hào không gì sánh được", chị Huyền, 41 tuổi, Việt kiều ở Swindon, Anh nói khi vừa kết thúc buổi sơ duyệt hôm 27/8.

Ban đầu, chị chỉ định về nước dự Quốc khánh. Nhưng bà chủ một cơ sở làm đẹp ở Anh đã hủy cả show áo dài UNESCO ở Pháp để về nước, tham gia khối diễu hành kiều bào từ ngày 19/8. "Có những thứ phải hy sinh, nhưng đổi lại, tôi được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng cùng dân tộc", chị nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, lần đầu tiên kiều bào có một khối diễu hành trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh.

Những ngày tập luyện trở thành dịp giao lưu của khoảng 50 người trở về từ nhiều quốc gia. Tất cả đều chia sẻ niềm xúc động trước sự đổi thay của đất nước. "Ai trong chúng tôi cũng muốn mang hình ảnh này ra thế giới, để bạn bè quốc tế thấy Việt Nam vừa có lịch sử hào hùng, vừa đang tiến lên mạnh mẽ với bản sắc riêng", chị Huyền nói.

Chị Vũ Thu Huyền tham gia buổi sơ duyệt hôm 27/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiều 29/8, khi vừa đặt chân xuống Hà Nội chị Cao Thị Thơm, 40 tuổi, kiều bào ở Nhật Bản, đã cảm nhận một Thủ đô vừa quen vừa lạ. Quen bởi ký ức của cô nữ sinh Trưng Vương ùa về. Nhưng lạ là bởi khắp nơi hôm nay rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Chị thấy xúc động với hình ảnh nhiều phụ nữ đeo khăn đỏ sao vàng trên áo dài trắng, cài tóc, buộc dây.

Chị Thơm vốn "ăn không ngon ngủ không yên" từ dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30/4/2025) vì cảm giác bị bỏ lỡ một phần lịch sử. Lần này, dù bận rộn với công việc ở Nhật Bản chị vẫn quyết tâm thu xếp để về nước. Khó nhất là xin nghỉ khi công ty không có người thay thế. Nhưng khi chị ngỏ ý, sếp bất ngờ nói "về Việt Nam thì đi sớm kẻo tắc máy bay".

Câu nói như cú hích để chị đặt vé ngay lập tức. "Có những khoảnh khắc, nếu bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời. Và A80 chính là một trong những khoảnh khắc ấy", chị nói.

Vừa cất đồ, chị đã cùng các bạn ra trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh check-in. Cả nhóm sau đó cắm chốt ở đường Trần Phú để giữ chỗ chờ xem buổi tổng duyệt sáng 30/8.

"Bác tôi đi bộ đội hy sinh năm 1972, nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Không khí ngày đại lễ khiến tôi vừa biết ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống, vừa cảm nhận niềm an ủi cho thân nhân liệt sĩ", chị nói.

Khối kiều bào tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Thu Huyền

Từ Dubai (UAE), Vũ Hải Đức, 33 tuổi, cũng xin nghỉ phép để về nước xem diễu binh A80. Những ngày qua anh chứng kiến nhiều tuyến phố cấm đường, việc đi lại bất tiện hơn, nhưng người dân vẫn đồng lòng và háo hức "đu diễu binh".

Điều khiến Đức khâm phục nhất là các chiến sĩ. Suốt bốn tháng qua, họ rèn luyện dưới cái nắng mặt đường bỏng rát hơn 40 độ, hay những buổi sơ duyệt trong mưa bão, đường phố ngập nước. "Tôi xúc động vô cùng khi nghe một chiến sĩ nói, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng cứ đứng vào hàng ngũ, bắt gặp ánh mắt yêu mến của bà con hai bên đường là anh dồn hết 200% sức lực", Đức kể.

Ở nước ngoài, Đức từng tham dự nhiều sự kiện quốc gia quy mô lớn, nhưng cảm xúc với diễu binh ở quê nhà hoàn toàn khác. Ngoài sự trang nghiêm, anh cảm nhận rõ tình cảm gắn kết và tinh thần đồng lòng của nhân dân. "Không khí ấy vừa thiêng liêng vừa gần gũi, điều mà tôi tin chỉ khi trở về quê hương, người con xa xứ mới cảm nhận được", anh bày tỏ.

Chị Thu Huyền cũng đồng tình. 18 năm sống ở châu Âu, chị nhiều lần chứng kiến các cuộc diễu binh, mỗi quốc gia có một dấu ấn riêng. Như các sự kiện diễu binh của Hoàng gia Anh rất trang trọng, uy nghi và có tính nghi thức. Tại Việt Nam, chị thấy lễ diễu binh mang đậm tinh thần lễ hội và đoàn kết. Mỗi nhịp bước chân vang lên không chỉ là đội hình đều tăm tắp, "còn là sự hòa nhịp của nhân dân và Tổ quốc".

Chị Cao Thị Thơm check in trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 29/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với chị, hay bất kỳ kiều bào nào, trở về trong dịp này không chỉ để chứng kiến, mà còn gắn kết và lan tỏa.

"Tôi xem việc được đứng trong hàng ngũ diễu binh là niềm tự hào cá nhân và cơ hội để lan tỏa lòng yêu nước, đồng hành với Tổ quốc trên chặng đường phát triển", nữ kiều bào Anh nói.

Phan Dương