Nhiều doanh nghiệp Quảng Trị nợ thuế gần 2.570 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và khai thác khoáng sản.

Tại Hội nghị thúc đẩy tăng trưởng GRDP, giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách chiều 10/3, ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị, cho biết tổng số nợ thuế trên địa bàn vẫn ở mức cao dù ngành thuế áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế.

Theo ông Đạt, tính đến cuối tháng 1, tổng nợ thuế toàn tỉnh là 2.567 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi chiếm gần 93%, tương đương 2.378 tỷ đồng. Phần còn lại là nợ không có khả năng thu từ các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, bỏ địa điểm kinh doanh với 161 tỷ đồng, chiếm 6,3%. Số nợ đang xử lý là 28 tỷ.

Một dự án được Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình thuê đất để thực hiện nhưng đến nay vẫn dang dở, nợ thuế. Ảnh: Đắc Thành

Một số doanh nghiệp có số nợ thuế lớn như Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khoảng 450 tỷ đồng, Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cosevco I (gần 88 tỷ), Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (45 tỷ), Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình (hơn 41 tỷ)...

Sở Tài chính Quảng Trị cho rằng tình trạng nợ đọng thuế chủ yếu xuất phát do doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn. Một số dự án khu nghỉ dưỡng chậm triển khai khiến họ phát sinh nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp lớn.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê từ năm 2022, nhưng đến nay chưa nộp đầy đủ vào ngân sách, dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Ông Hà Văn Khoa, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp thu hồi, cưỡng chế và tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng, nhưng kết quả chuyển biến còn chậm.

Để giải quyết dứt điểm, ngành thuế kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ nhằm tránh thất thu. "Với các doanh nghiệp chậm triển khai dự án, nợ thuế kéo dài, cần xem xét thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, quyết định cho thuê đất hoặc dự án đầu tư bất động sản nếu không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách", ông Khoa nói.

Đắc Thành