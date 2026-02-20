Nhiều điểm du lịch 'thất thủ' ngày Tết

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình, Hà Giang, Phú Quốc đông nghịt người, có nơi phải tạm dừng bán vé cho khách vì quá tải.

Nhiều điểm đến trên cả nước trở thành điểm 'nóng' khi lượng khách du lịch tăng cao đột biến từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), một số quá tải vào mùng 4 Tết.

Ở khu vực phía bắc, Ninh Bình thu hút lượng lớn khách nhờ kết hợp đa dạng trải nghiệm từ ngắm cảnh, chụp ảnh, lễ chùa đầu năm. Từ 14/2 tới 19/2 (27 Tết tới mùng 3 Tết), toàn tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,1 triệu khách nội địa. Các điểm du lịch chính gồm khu Di sản Tràng An, chùa Bái Đính hay khu du lịch mới mở Thung Ui đều trong tình trạng đông nghịt, khách xếp hàng 30 - 40 phút để chờ vào tham quan.

Khách du xuân ở Tràng An ngày 19/2. Ảnh: Di sản Tràng An

Ngày 20/2, Ban quản lý khu Di sản Tràng An thông báo quá tải, không nhận thêm vé. Hệ thống đặt vé online cũng ngừng hoạt động trong Tết, nhiều khách đến nơi mua vé trực tiếp phải xếp hàng chờ lâu nên bỏ cuộc giữa chừng.

Cách Hà Nội khoảng gần 300 km, Hà Giang chật kín khách từ chiều mùng 3 Tết. Sáng mùng 4 Tết, tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra ở nhiều điểm du lịch chính như dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế. Trong ngày 20/2, nhiều du khách cho biết đã phải thay đổi lịch trình, bỏ vé tham quan và gấp rút tìm chỗ ngủ thay thế do đường tắc.

Trong khi đó, Hà Nội ước tính đón 600.000 lượt khách từ 14/2 tới 18/2. Thành phố triển khai chính sách kích cầu thông qua việc miễn phí tham quan 17 danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử từ ngày 20 đến 22/2. Một số điểm đã bán vé tham quan từ trước như Chùa Hương đang hoàn tất công tác hoàn tiền cho du khách.

Theo đại diện Ban tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2026, trong bốn ngày đầu năm (17/2 đến 20/2), khoảng 100.000 lượt khách đã đến tham dự, đông nhất hôm mùng 4 Tết (40.000 lượt). Lượng khách dự kiến lập đỉnh vào ngày khai mạc 22/2 (mùng 6 Tết).

Cửa chùa Thiên Trù, đường ra vào động Hương Tích đều được giải phóng mặt bằng, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc, du khách và phật tử có khu vực nghỉ ngơi rộng rãi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, gồm lực lượng tại chỗ và giám sát bằng hệ thóng camera AI.

Đại diện ban tổ chức cho biết một số lái đò và du khách vẫn chưa chấp hành mặc áo phao theo quy định, phải liên tục dùng loa nhắc nhở.

Nhiều người ở lại thành phố, chọn các tour du lịch nội đô. Trong 4 ngày từ 17/2 đến 20/2, tàu The Hanoi Train đạt công suất 100% trong các chuyến, phục vụ hơn 2.000 khách.

Bên trong tàu được trang trí chủ đề "Chở mùa xuân về", tái hiện không gian đón Tết xưa, tặng khách quà Hà Nội như mứt, trà. Ban quản lý The Hanoi Train cho biết du khách vẫn chưa quen với việc đặt vé sớm nên nhiều người tới nơi phải quay về.

Đoàn tàu The Hanoi Train đông kín khách ngày mùng 2 Tết. Ảnh: The Hanoi Train

Tại Quảng Ninh, tổng lượt khách riêng ngày 20/2 đạt 216.000 lượt - đạt 103% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu du lịch ước đạt 605 tỷ đồng (đạt 105% so với cùng kỳ 2025). Yên Tử là điểm đến hút khách nhất với 35.000 lượt khách, theo sau là chùa Cái Bầu (27.000 lượt), chùa Ba Vàng (26.000 lượt), khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (17.000 lượt).

Ở Cao Bằng, lượng khách đổ về thác Bản Giốc trong ngày 20/2 khá đông, khách phải xếp hàng khoảng 15 phút để mua vé tham quan. Thời tiết đẹp, nhiệt độ khoảng 15-17 độ C. Hướng dẫn viên Đức Tùng cho biết cảnh quan tại thác nước so với ngày đẹp nhất đạt khoảng 60%.

Trong khi đó, Sở Du lịch TP Huế ước tính đón khoảng 500.000 lượt khách trong 9 ngày từ 14/2 đến 22/2. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 322% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đón khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ - trong đó khách quốc tế ước đạt 52.000 lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 58.00 lượt khách, tăng 77% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung ước đạt 72%; ngày mùng 3 cao điểm với công suất phòng toàn thành phố đạt 99%.

Tại Lâm Đồng, từ 14/2 tới 22/2, toàn tỉnh đón khoảng 910.000 lượt khách, tăng 29% so với Tết năm trước, doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Khách đến Lâm Đồng tập trung chủ yếu từ ngày 18/2 - 20/2.

Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 75 - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 95%.

Măng Đen cũng là điểm du lịch hút khách khu vực phía nam nhờ dễ tiếp cận bằng xe cá nhân. Sáng 20/2, ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, cho biết tất cả khách sạn hết phòng từ mùng 1-5 Tết, điểm vui chơi giải trí đều chật cứng người, khách phải xếp hàng dài tại các nhà hàng. Ông Hà nói khách chủ yếu sử dụng xe cá nhân, gây ra tình trạng ùn tắc, dự báo ngày 21/2 lượng khách vẫn đông như hôm nay.

Ở Phú Quốc, lượng khách tăng trưởng mạnh, ước tính từ 27 Tết tới mùng 4 Tết đón hơn 1,1 triệu lượt khách, đạt 162% so với cùng kỳ. Riêng ngày 19/2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận lượng chuyến bay đến kỷ lục - 93 chuyến (47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế).

Đại diện Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết công tác phục vụ khách du lịch được triển khai tốt, trừ sự cố cáp treo Hòn Thơm dừng đón khách vì sự cố điện tại khu du lịch chiều 19/2. Đơn vị đã khắc phục sự cố và đón khách trở lại trong sáng 20/2.

Hoàng Trung, hướng dẫn viên của công ty Du Lịch Việt, cho biết các điểm vui chơi ở hai đầu nam và bắc đảo đều đông kín khách, khoảng 90% là người nước ngoài. Trong bốn ngày lễ, du khách liên tục xếp hàng dài chờ vào các điểm vui chơi, giải trí.

Nhóm phóng viên