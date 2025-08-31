Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đông nghịt khách

Du khách từ khắp các tỉnh thành sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ, chấp nhận ùn tắc để vào Quảng trường Ba Đình, nhà tù Hỏa Lò và triển lãm Quốc gia trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày (30/8 - 2/9), một số điểm du lịch lịch sử ở Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò, Triển lãm 80 năm ở Đông Anh đông nghịt khách tham quan.

Dòng người dài hàng km xếp hàng vào Quảng trường Ba Đình, kiên nhẫn chờ chụp ảnh từ sáng sớm đến chiều 31/8. Bà Hoàng Thị Trinh, du khách Thanh Hóa, cùng nhóm bạn phải mất hai tiếng chờ đến lượt. Bà cho biết từng tới Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây nhưng chưa bao giờ thấy cảnh xếp hàng dài như hôm nay.

"Hai tiếng chứ 20 tiếng tôi cũng chờ, không khí những ngày này quá nhiều cảm xúc", bà nói. Sau khi chụp ảnh ở Quảng trường Ba Đình, nhóm bà Trinh dự định "cắm trại" giữ chỗ xem diễu binh 2/9 thay vì về khách sạn nghỉ ngơi.

Cũng đến từ Thanh Hóa, hai chị em Bùi Linh và Bùi Thảo chờ gần một giờ để vào quảng trường. Cả hai thấm mệt nhưng không từ bỏ vì "được tiếp năng lượng từ không khí náo nhiệt nơi đây", Thảo cười nói.

Linh và Thảo (bế em bé) xếp hàng vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chiều 31/8. Ảnh: Tú Nguyễn

Nhà tù Hỏa Lò những ngày cận kề 2/9 cũng chật kín khách tới thăm từ sáng. Tuy chưa thống kê đầy đủ về số lượng, một nhân viên đánh giá số khách ngày 31/8 có thể gấp đôi ngày thường. Hiệu ứng A80 cùng nhu cầu tìm hiểu về quá khứ đau thương nhưng hào hùng của dân tộc khiến khách đổ về đây. Trong chiều 31/8, Phạm Đan Phượng, khách Hải Phòng, đã chọn nhà tù Hỏa Lò để khám phá sau buổi sáng dạo Hồ Gươm.

"Khu ngục tối trong nhà tù rất ấn tượng, tôi cảm nhận sự tàn ác của kẻ thù trong quá khứ và ý chí kiên cường của những chiến sĩ cách mạng", cô nói. Theo ghi nhận, lượng khách cao đột biến khiến các khu vực phòng giam nhiều thời điểm bị chật chội, khó trải nghiệm sâu. Đan Phượng gợi ý du khách sử dụng tai nghe thuyết minh vì trình bày đầy đủ, dễ nắm bắt thông tin.

Một điểm tham quan đáng chú ý khác của Hà Nội dịp 2/9 là Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước ở Đông Anh cũng thu hút hàng nghìn khách đến trải nghiệm sau khi mở cửa ngày 28/8.

Khách tương tác với người máy ở triển lãm. Ảnh: Đăng Nguyên

Trên các ngả đường dẫn vào triển lãm, dòng xe nối dài khoảng 2 km. Bên trong triển lãm, các gian hàng đều kín du khách, nổi bật nhất là khu vực trưng bày, tương tác với người máy (robot AI). Một tình nguyện viên cho biết, lượng khách ngày 31/8 đông gần gấp đôi so với 30/8.

Ông Đặng Trọng Tuân, ở Hưng Yên, cho biết cung đường tới triển lãm chỉ tốn khoảng hơn một giờ lái xe, ngày hôm nay ông đi từ 9h nhưng 13h30 mới đến nơi.

Ông Tuân cho rằng ngoài hiệu ứng truyền thông, quy mô và các hoạt động hấp dẫn của triển lãm đã khiến du khách khắp nơi đổ về. Đoạn đường từ bãi gửi ôtô vào trung tâm triển lãm khá xa nên gây mệt mỏi. Tuy nhiên, khi bước vào trong, không gian rộng rãi cùng cách bài trí hợp lý, bắt mắt khiến ông thấy háo hức tìm hiểu.

Theo nam du khách, triển lãm thú vị nhưng cần đặt các biển hướng dẫn lộ trình tham quan, trải nghiệm ở nhiều điểm hơn để khách tới lần đầu dễ định hình.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Xuân, sống tại quận Thanh Xuân, cho biết quãng đường đến triển lãm tắc dài nên rất mệt. Các tình nguyện viên, nhân viên triển lãm chưa nắm rõ hết thông tin nên việc chỉ dẫn đôi lúc thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, bà đánh giá trải nghiệm ở triển lãm hấp dẫn vượt sức tưởng tượng.

"Tôi thấy nhiều người trẻ đến đây tìm hiểu lịch sử nên rất vui", bà nói.

Trong khi đó, các điểm tham quan khác ở Hà Nội như Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay Hoàng thành Thăng Long không xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải. Đại diện ban quản lý Văn Miếu – Quốc Tử Giám nói trong hai ngày 30/8 và 31/8, lượng khách tham quan khoảng 9.000 lượt, tăng 30% so với ngày thường nhưng ít hơn cùng kỳ năm ngoái.

Lý do khách giảm so với kỳ nghỉ lễ năm trước là cấm đường ngày 30/8, mặt khác, khách năm nay có xu hướng tập trung ở các điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước ở Đông Anh.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Tú Nguyễn