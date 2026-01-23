Nhiều chuyến bay từ TP HCM đi miền Trung dịp Tết kín chỗ

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều chuyến bay đạt 90-100% vào cao điểm cận Tết, trên chặng bay từ TP HCM đi các tỉnh miền Trung.

Giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ 23 đến 28 tháng chạp, nhu cầu đi lại tập trung ở các đường bay từ TP HCM đi miền Trung và miền Bắc. Cục Hàng không Việt Nam cho biết tỷ lệ đặt chỗ hàng loạt đường bay trên 90%, thậm chí kín chỗ trên các chặng từ TP HCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Đối với đường bay trục TP HCM - Hà Nội, nhiều chuyến bay vẫn còn chỗ, chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát Tết và sau Tết. Cụ thể, chặng TP HCM - Hà Nội trong các ngày 25, 26 tháng chạp, tỷ lệ đặt chỗ đạt 85-88%, trong khi chiều ngược lại Hà Nội - TP HCM các ngày mùng 5, 6 Tết khoảng 80-96%

Chiều từ Bắc vào Nam, lượng khách từ địa phương về TP HCM trước Tết rất thấp. Cụ thể, đường bay từ Hà Nội tới Buôn Mê Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ... tỷ lệ đặt chỗ mới đạt 30-60%, trừ chặng bay Hà Nội - Đồng Hới đạt 88-100% trong ngày cao điểm 25, 26, 27 tháng chạp. Có hãng phải bay rỗng, chỉ có tổ bay, không có hành khách vào TP HCM.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Từ mùng 3 đến 6 Tết, nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt. Tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ địa phương về TP HCM tăng mạnh, phổ biến 80-100%, trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP HCM gần như kín chỗ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 duy trì mức cao song phân bổ không đồng đều giữa hai chiều bay. Việc này gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội tàu bay và khai thác chuyến bay, làm phát sinh nhiều chuyến bay rỗng.

Mặc dù tổng năng lực cung ứng của các hãng hàng không được duy trì ở mức cao, song việc tăng chuyến cục bộ trên các đường bay "nóng" trong một số ngày cao điểm vẫn gặp thách thức do điều kiện khai thác tại sân bay.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Đồ họa: Tạ Lư

Tết năm nay, các hãng hàng không đã cung ứng số ghế nhiều chưa từng có. Từ ngày 15 tháng chạp đến hết 15 tháng giêng, các hãng trong nước dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ Tết năm Ất Tỵ 2025 và tăng 22% so với lịch bay bình thường.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch bay bình thường; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.700 chuyến, tăng 17% so với cùng kỳ và 1% so với lịch bay quốc tế bình thường.

Đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines mới bổ sung khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế, tập trung các đường bay Hà Nội/TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TP HCM - Huế/Cam Ranh và đường bay TP HCM - Buôn Ma Thuột.

Đoàn Loan