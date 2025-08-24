Nhân viên WHO được Israel thả sau 4 tuần giam giữ

Lãnh đạo WHO thông báo nhân viên của cơ quan này tại Dải Gaza được quân đội Israel trả tự do sau hơn 4 tuần giam giữ.

"Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm khi đồng nghiệp, bị giam giữ từ ngày 21/7 ở Gaza, đã được trả tự do sáng nay", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thuộc Liên Hợp Quốc Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X ngày 24/8.

Ông kêu gọi các bên trong xung đột tại Dải Gaza bảo vệ nhân viên WHO, nhân viên y tế và tình nguyện viên nhân đạo.

Hồi tháng 7, WHO cáo buộc quân đội Israel tấn công vào khu nhà ở của nhân viên và nhà kho của tổ chức này tại thành phố Deir al-Balah, miền trung Gaza.

Đoàn xe của Liên Hợp Quốc tại thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, vào tháng 4/2024. Ảnh: AFP

WHO tố cáo binh sĩ Israel buộc phụ nữ và trẻ em rời khỏi nơi trú ẩn giữa lúc giao tranh, còn nam giới bị còng tay, lột đồ, tra hỏi và chĩa súng vào người. Hai nhân viên WHO và hai thành viên gia đình bị bắt, sau đó ba người được trả tự do còn một nhân viên WHO bị giam.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 22/7 thừa nhận binh sĩ tiến vào tòa nhà được WHO sử dụng và giữ một số người bị tình nghi có mối liên hệ với Hamas.

IDF lập luận họ đã cảnh báo dân thường sơ tán để đảm bảo an toàn và duy trì liên lạc với các tổ chức quốc tế. Quân đội khẳng định việc bắt và thẩm vấn nghi phạm được thực hiện "phù hợp với luật pháp quốc tế", phần lớn những người bị tình nghi đã được thả và sơ tán.

Vị trí Deir al-Balah và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

IDF bổ sung rằng việc quân nhân yêu cầu nghi phạm cởi trang phục là để đảm bảo nghi phạm không giấu thuốc nổ hoặc vũ khí, đảm bảo an toàn khi thẩm vấn tại hiện trường. Quân đội Israel cũng xác nhận cơ sở WHO bị hư hại nhưng nói không có thông tin về thương vong.

Thanh Danh (Theo Reuters, Times of Israel)