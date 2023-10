Nhạc hội biến thành 'trường bắn' khi Hamas tràn vào Israel

Nhạc hội ngoài trời với sự tham dự của hàng trăm người gần Dải Gaza biến thành thảm kịch khi lực lượng Hamas tràn vào, bắn và bắt cóc dân thường.

Ngày 7/10, Tal Gibly đang tham dự nhạc hội ngoài trời Nova, bữa tiệc thâu đêm kỷ niệm ngày lễ Sukkot của người Do Thái, thì nghe thấy tiếng còi báo động và rocket vào khoảng 6h30.

Nhạc hội được tổ chức tại đất nông nghiệp ở vùng nông thôn cách biên giới Gaza-Israel 3 km, là một trong nhiều địa điểm bị nhắm mục tiêu khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công kéo dài nhất bên trong lãnh thổ Israel nhiều năm qua. Theo cơ quan cứu hộ Zaka của Israel, ít nhất 260 thi thể được tìm thấy sau đó tại địa điểm này. Một số người bị bắt làm con tin.

Hamas tấn công xe tăng và binh lính Israel rồi tràn vào, tiếp cận khu vực nhạc hội khoảng 30 phút sau đó. "Chúng tôi thậm chí không có nơi nào để trốn vì đó là không gian mở", Gibly kể "Mọi người đều hoảng sợ, vơ lấy đồ của mình".

Hàng trăm người lái ôtô bỏ chạy khiến đường bị tắc và không ai có thể di chuyển. Tay súng Hamas bắt đầu nhắm vào họ. Một xe quân sự Israel chạy ngược dòng xe cộ và mọi người cố gắng nhường đường cho nó. Một người hét lên: "Đi đi! Tiến lên!". Đó là lúc nhóm của Gibly hoảng sợ, bỏ xe và chạy bộ.

Nhạc hội biến thành trường bắn khi Hamas tràn vào lãnh thổ Israel Người dân hoảng loạn chạy khỏi nhạc hội gần Dải Gaza hôm 7/10 và cảnh Noa Argamani cùng bạn trai Avinatan Or bị Hamas bắt cóc. Video: CNN

Một video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người bỏ chạy khỏi ôtô, băng qua cánh đồng trống, với tiếng súng vọng phía sau. Khi tiếng súng gần hơn, một số người ngã xuống đất, không rõ để ẩn nấp hay do bị trúng đạn.

Gibly chạy vào rừng và cuối cùng lên chiếc ôtô chạy ngang qua. Cô thấy một số người chết và bị thương ở hai bên đường, nhưng cảnh khiến cô nhớ mãi là một người bị bắn chết bên ngoài xe tải, và một người khác chết trên ghế hành khách của xe.

"Thật kinh hoàng và chúng tôi không biết phải lái xe đi đâu để không gặp những kẻ xấu xa đó", Gibly cho hay. "Rất nhiều bạn của tôi bị lạc trong rừng nhiều giờ và bị bắn như thể đó là trường bắn".

Gibly đang cố liên lạc với những người bạn của mình. Cô không biết liệu họ còn sống sót, bị bắt làm con tin hay thậm chí gặp tình huống tệ hơn hay không.

Ban tổ chức nhạc hội đang giúp lực lượng an ninh Israel xác định vị trí những người mất tích. Thông tin chi tiết về con tin trong vụ tấn công bắt đầu rõ ràng khi gia đình họ nhận ra người thân trong các video quay từ Gaza.

Trong video được chia sẻ rộng rãi, một phụ nữ Israel và bạn trai cô, được xác định là Noa Argamani và Avinatan Or, đã bị bắt cóc. Argamani bị các chiến binh đưa lên một chiếc môtô. Or ở bên cạnh khi chiếc môtô chở Argamani chạy qua, và bị một số người đàn ông khống chế, buộc anh phải bước đi với hai tay giữ sau lưng.

Người nhà và bạn bè của họ mong muốn video được chia sẻ rộng rãi với hy vọng họ được trở về an toàn.

"Thật khó khăn khi thấy người thân thiết với mình trong tình huống đó và biết rằng rất nhiều người bị đối xử như thế", Amir Moadi, bạn cùng phòng của Avinatan Or, nói, thêm rằng anh biết khoảng 5 hoặc 6 người tham gia lễ hội âm nhạc đã mất tích. "Chúng ta cần phải làm mọi thứ ngay bây giờ để đưa họ trở về".

"Tôi không thể tưởng tượng điều gì đang xảy ra. Argamani la hét hoảng loạn trên chiếc môtô, khi một số kẻ cặn bã đang giữ cô ấy và không cho cô ấy đi", Moshe Or, anh trai của Avinatan Or, nói. "Em trai tôi to lớn, cao 2 mét và tập luyện 4 lần một tuần. Đó là chàng trai khỏe mạnh. Nhưng 4, 5 người khống chế em tôi và có vẻ là đưa họ về phía Dải Gaza".

Trong video khác, một phụ nữ bất tỉnh tại nhạc hội, xung quanh là các tay súng Hamas. Một tay súng mang theo súng phóng lựu, đặt chân lên eo cô, người còn lại cầm lọn tóc xoăn của cô. Họ hô "Allahu Akbar", nghĩa là "Thánh Allah vĩ đại" trong tiếng Arab. Một số người tụ tập quanh chiếc xe tải reo hò. Người đàn ông nhổ vào đầu cô gái khi chiếc xe lao đi.

Nhạc hội biến thành trường bắn khi Hamas tràn vào lãnh thổ Israel Hamas bắt cóc một phụ nữ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7/10. Video: CNN

CNN xác định danh tính của người phụ nữ là Shani Louk, mang hai quốc tịch Đức và Israel. Anh họ của cô xác nhận với Washington Post rằng Louk đã tham dự nhạc hội. Hiện chưa rõ nơi ở và tình trạng của cô.

"Chúng tôi nhận ra em ấy qua những hình xăm và mái tóc xoăn dài. Gia đình tôi vẫn có chút hy vọng nào đó. Hamas phải chịu trách nhiệm về những việc đã làm với em họ tôi và những người khác", anh nói.

Một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng cơ quan này và đại sứ quán Đức ở Tel Aviv đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Israel để làm rõ liệu công dân Đức có bị ảnh hưởng hay không và ở mức độ nào.

Trong video của hãng tin Đức Bild, mẹ của Louk, bà Ricarda, cho biết "con gái tôi, Shani Nicole Louk, một công dân Đức, đã bị lực lượng Palestine Hamas bắt cóc cùng nhóm du khách ở miền nam Israel".

"Tôi có thể thấy con gái nằm bất tỉnh trong xe, bên cạnh là những người Palestine và họ lái xe quanh Dải Gaza. Tôi mong mọi người giúp đỡ hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều", bà Ricarda cho biết.

