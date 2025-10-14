Nhà xã hội của Him Lam tại Hải Phòng dự kiến từ 18,6 triệu đồng một m2

Gần 350 căn nhà xã hội tại phường Hồng An có giá bình quân 18,6 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 680 triệu đồng.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại dự án thuộc tổ dân phố Phạm Dùng, phường Hồng An. Vị trí này gần với hai khu công nghiệp Nomura và Nam Cầu Kiền. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Hồng Bàng - tiền thân Công ty cổ phần Him Lam Hải Phòng, thành viên của Tập đoàn Him Lam.

Theo đó, dự án có 346 căn hộ bán với giá tạm tính tối thiểu 16,5 triệu đồng, tối đa 21,8 triệu mỗi m2. Đơn giá bình quân tại dự án là 18,6 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Người mua cần trả từ 680 triệu đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích 36,6-54,5 m2 tại đây.

Trong 180 ngày từ khi nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư cần kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi về Sở Xây dựng kiểm tra giá bán trên.

Theo quy hoạch, dự án nhà xã hội tại phường Hồng An có diện tích gần 7,3 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 1.110 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 1.060 tỷ, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, thành phố được giao phát triển ít nhất 33.500 căn.

Trước đó, thành phố cũng công bố giá một số dự án nhà xã hội mới với mặt bằng khoảng 14-23 triệu một m2. Đơn cử, dự án Hoàng Huy New City mở bán 14,12 triệu đồng một m2, Tổng kho 3 Lạc Viên (17,2 triệu), dự án số 384 Lê Thánh Tông (18,8 triệu) hay dự án số 39 Lương Khánh Thiện (19,3 triệu). Hồi tháng 8, Sở Xây dựng cũng duyệt cho Vinhomes bán 548 căn tại dự án nhà xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải giai đoạn 1. Căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu, cao nhất khoảng 1,64 tỷ đồng.

Ngọc Diễm