Nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới thi đấu tại Ngày hội Game Việt Nam

TP HCMV Gaming, cô giáo Quỳnh và nhiều người nổi tiếng sẽ góp mặt trong hai buổi tranh tài Game Arena tại Nhà thi đấu Phú Thọ, ngày 1-2/4.

Hoạt động Game Arena nằm trong Ngày hội Game Việt Nam - GameVerse 2023 gồm hai buổi thi đấu Đấu Trường Chân Lý (Liên Minh Huyền Thoại), ngày 1/4 và Liên Quân Mobile, ngày 2/4. V Gaming - nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới là đội tuyển sẽ thi đấu trong ngày 2/4. Đối thủ của nhà vô địch là 5 game thủ, streamer nổi tiếng, thi đấu theo thể thức ba trận 5vs5, mỗi trận 20 phút.

V Gaming là một trong những đội tuyển eSport nổi tiếng nhất Việt Nam. Các thành viên Maris, BirdLB, Han, Quang Hải và VGM.Sea sẽ đại diện đội thi đấu tại Game Arena. Đội ra mắt vào năm 2020 và nhanh chóng đạt các thành tích cao trong nước và quốc tế như: hạng 3 Đấu trường Danh vọng Mùa xuân 2021, Á quân Đấu trường Danh vọng Mùa xuân 2021. Năm 2021, đội trở thành Á quân giải thế giới AIC với tiền thưởng trị giá 200.000 USD. Một năm sau, Maris và các đồng đội xuất sắc để trở thành nhà vô địch AIC thế giới, nhận tiền thưởng khổng lồ 700.000 USD.

Các thành viên V Gaming thi đấu tại AIC 2022. Ảnh: V Gaming

Đối thủ của V Gaming tại sự kiện đầu tháng 4 là hàng loạt cái tên nổi tiếng như cô giáo Quỳnh, thầy giáo X, Light Lauriel, Tổng thống Veres, JuLy.

Cô giáo Quỳnh (Vũ Thu Quỳnh) nổi tiếng với những video dạy tiếng Anh thông qua Liên Quân Mobile. Nữ TikToker thường trích dẫn những câu thoại hay trong game để dạy về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Một số câu thoại được Quỳnh đặc biệt yêu thích như: "everything is worth cherishing" (mọi thứ đều đáng trân trọng), "things are never what they seem" (mọi thứ không bao giờ giống như ta nghĩ). Cô sở hữu kênh TikTok có một triệu follow.

Thầy giáo X (Nguyễn Văn Hoàn) là streamer nổi tiếng đồng thời cũng là một gamer đẳng cấp của Liên Quân Mobile. Chàng trai sinh năm 1997 có phong cách dẫn dắt vui nhộn, nhiều năng lượng. Những cái tên còn lại đều là những người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng game.

Cô giáo Quỳnh tham gia đấu Liên Quân Mobile. Ảnh: Facebook nhân vật

Với Đấu Trường Chân Lý (ngày 1/4), 16 người tham gia gồm hai người nổi tiếng và 14 độc giả may mắn được lựa chọn thông qua bản đăng ký sẽ được chia ngẫu nhiên thành hai bảng đấu thi đấu thể thức một lượt. Top 4 mỗi bảng sẽ vào trận chung kết. Những game thủ có thành tích cao nhất sẽ nhận bàn phím Acer Predator trị giá 2,5 triệu đồng.

Diễn viên Vương Anh Ole (Trần Vương Anh) dự kiến sẽ tham gia thi đấu nội dung này. Anh nổi lên trong bộ phim Bộ tứ 10A8, sau đó tham gia nhiều dự án như Thương ngày nắng về, Về nhà đi con. Diễn viên sinh năm 1992, cao 1m83. Anh được các bạn trẻ mến mộ với hình tượng là một hot boy. Ngoài niềm đam mê với diễn xuất, Vương Anh Ole còn là MC, người mẫu cho nhiều tạp chí tuổi teen.

Hai buổi thi đấu Gama Arena được tường thuật trực tiếp trên landing page của GameVerse 2023, cùng các bình luận viên chuyên nghiệp.

Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2023, do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Sự kiện còn nhiều hoạt động khác với khu triển lãm Game Expo với hơn 20 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ, game và các hoạt động tương tác. Diễn đàn Game với những câu chuyện xoay quanh ngành sự phát triển và hướng đi cho ngành công nghiệp giải trí, được trình bày bởi lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà phát hành, người nổi tiếng. Lễ trao giải Game Awards vinh danh 14 hạng mục giải thưởng dành cho các nhà phát hành, sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng, đội tuyển, game thủ xuất sắc. Cuộc thi Cosplay Contest mang đến sân chơi cho người trẻ yêu thích comic, manga và hóa trang thành những nhân vật yêu thích.

Hoài Phương