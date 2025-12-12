Nhà vô địch bắn súng SEA Games bớt run khi nghe tiếng hô 'Việt Nam'

Thái LanTinh thần màu cờ sắc áo giúp Lê Thị Mộng Tuyền cùng đồng đội Nguyễn Tâm Quang thắng ngược chủ nhà trong trận chung kết bắn súng SEA Games 33, sáng 12/12.

Trong trận chung kết gặp Thái Lan ở nội dung 10m súng trường hơi đôi nam nữ, Việt Nam có lúc bị đối thủ dẫn điểm nhưng sau đó lật ngược tình thế để thắng kịch tính 16-14. Mộng Tuyền (22 tuổi) và Tâm Quang (20 tuổi) đem về HC vàng bắn súng đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung này. Họ thắng Napis Tortungpanich và Chanittha Sastwej dù không có lợi thế sân nhà.

Lê Thị Mộng Tuyền (trái) và Nguyễn Tâm Quang sau trận chung kết bắn súng 10m súng trường hơi đôi nam nữ tại Bangkok, Thái Lan trưa 12/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

"Đứng trong phòng thi, thực sự tôi rất run", Mộng Tuyền nói với VnExpress. "Nhưng khi nghe mọi người ở bên ngoài cổ vũ cật lực, mà lại nghe thấy tiếng hô 'Việt Nam, Việt Nam', trong lòng tôi cảm thấy quyết tâm hơn nữa. Chúng tôi đều bị tâm lý khi đối thủ dẫn điểm, nhưng quyết đấu vì màu cờ sắc áo".

Mộng Tuyền, quê TP HCM, tập bắn súng từ khi còn học cấp hai. Năm 2019, khi 16 tuổi, cô quyết định sẽ thi đấu bắn súng chuyên nghiệp, và đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều để được theo đuổi đam mê. Mộng Tuyền cho biết bản thân cũng thích những môn như điền kinh hay kéo co nhưng sức khỏe không cho phép. Vì thế, bắn súng là lựa chọn phù hợp với cô khi đó.

Mộng Tuyền và Tâm Quang nhận HC vàng. Ảnh: Hiếu Lương

Chiến thắng hôm nay đem lại tấm huy chương SEA Games đầu tiên cho cả Mộng Tuyền lẫn Tâm Quang, nhưng lại là giải thưởng cao nhất. Khi được hỏi về bí quyết thành công, nữ xạ thủ 22 tuổi nói rằng cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn so với SEA Games 31 tại Việt Nam cách đây ba năm. Khi đó, cô mới có kinh nghiệm một năm khoác áo đội tuyển, nên khi thi đấu chịu nhiều yếu tố tâm lý. Còn nam xạ thủ 20 tuổi tự nhủ "mình phải làm được" khi bắn phát súng quyết định.

Mộng Tuyền từng giành suất dự Olympic Paris 2024, ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. Cô cũng còn thi ba nội dung tại SEA Games 33, gồm 10m súng trường hơi nữ, 50m súng trường hơi, và 50m súng trường 3 tư thế. Trong khi đó, Tâm Quang khép lại Đại hội với một HC vàng ở một nội dung anh tham dự.

Xuân Bình