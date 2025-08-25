Nhà văn Chu Lai của Mưa đỏ: 'Tôi làm gần hết những gì cần làm'

Đại tá Chu Lai - tác giả "Nắng đồng bằng", "Mưa đỏ" - nói không nhâm nhi dĩ vãng và đã làm hết sức trong 10 năm cầm súng, 50 năm sáng tác.

Phim điện ảnh Mưa đỏ, do nhà văn Chu Lai viết kịch bản (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông) lập kỷ lục phòng vé đầu tiên của dòng phim chiến tranh ở Việt Nam - vượt hơn 100 tỷ đồng sau ba ngày chiếu.

Dịp này, nhà văn 79 tuổi trả lời phỏng vấn về cuộc đời sáng tác và cảm xúc của ông những ngày đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong căn hộ ở Long Biên, Hà Nội, ông chậm rãi bàn về tác phẩm, đôi mắt ánh lên niềm vui khi một dự án thuộc đề tài lịch sử nhận tình cảm lớn từ công chúng, trong đó có nhiều người trẻ.

- Cảm xúc của ông thế nào khi xem ''đứa con'' của mình được thể hiện qua nghệ thuật điện ảnh?

- Tôi rất xúc động. Tất nhiên còn nhiều sạn, chẳng hạn thời lượng dành cho súng đạn nhiều hơn cho tình yêu, cân bằng hơn thì tốt. Hoặc cái kết vẫn nhẹ, chưa tạo được xúc cảm mãnh liệt, song tôi cho rằng phim ổn, thấy biết ơn đoàn phim.

Tôi đưa kịch bản cho êkíp cách đây 10 năm, cũng ''lên bờ xuống ruộng'' mãi mới quyết định làm. Việc thực hiện dự án là điều dũng cảm của Điện ảnh Quân đội Nhân dân bởi độ công phu và cũng dễ ''thua''. Nhưng vì họ dám làm nên tôi hoàn toàn tin tưởng, chỉ gặp ban giám đốc một lần.

Quá trình quay, họ gần như không liên lạc và tôi cũng không cần họ trao đổi, để êkíp độc lập sáng tạo. Êkíp cũng biết tác giả đã già, không đi được lên bối cảnh, mà tôi cũng không nên đi. Bởi khi đến đó, giữa nhà văn và đạo diễn sẽ có những trục trặc. Biết đâu, thỉnh thoảng, ông nhà văn lại ''nhảy'' vào phán xét và làm rối chuyện (cười). Đạo diễn Đặng Nhật Minh soạn kịch bản và thực hiện phim Bao giờ cho đến tháng Mười, Bùi Thạc Chuyên cũng làm tương tự với dự án Địa đạo. Các đạo diễn, họ biết làm gì để có thể nâng ''đứa con'' của mình lên. Còn một dự án có đạo diễn, biên kịch riêng như Mưa đỏ, dù hiểu nhau thế nào cũng khó hòa hợp.

Trong tác phẩm gốc, tôi có thể viết một dòng nhưng đạo diễn phải làm việc cả tháng. Vì vậy, không thể đòi hỏi phim hoàn chỉnh như kịch bản văn học. Tôi kỳ vọng dự án làm được 70-80% nội dung tiểu thuyết đã tốt lắm rồi.

Mưa đỏ bản điện ảnh có các chi tiết ngắn gọn hơn, thậm chí những đoạn bị thiếu hụt. Nhưng điều quan trọng là phim giữ được hồn cốt, tinh thần của tiểu thuyết. Tôi cho rằng phim làm tốt hơn tác phẩm văn học ở việc tái hiện không khí khốc liệt của bom đạn.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim ''Mưa đỏ''. Video: Đoàn phim cung cấp

- Phim ra rạp chỉ vài ngày và sức lan tỏa lớn, điều này để lại cho ông suy ngẫm gì?

- Khán giả Việt Nam không hề quay lưng với đề tài chiến tranh tưởng như khô khan. Nếu phim Mưa đỏ công chiếu cách đây 10 năm, chưa chắc tạo được tiếng vang như vậy. Đặt vào thời điểm này, tác phẩm như hòa vào không khí yêu nước, tinh thần hướng về nguồn cội của nhân dân. Điều này khiến các nhà làm phim tin tưởng rằng "đề tài không có tội", quan trọng là làm thế nào để chạm được vào cảm xúc người xem.

Sau ngày thống nhất, đất nước trải qua những năm bao cấp ảm đạm, thời kỳ thị trường ngang ngửa, còn bây giờ là giai đoạn hội nhập. Hậu chiến, từng có cảm giác người Việt Nam không còn nghĩ gì đến những giá trị thiêng liêng, các mốc son lịch sử, nhất là thế hệ trẻ. Nhưng thật không ngờ, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lòng yêu nước của họ bùng lên, như dòng nham thạch chảy âm thầm chứ không mất đi. Những ngày này, Việt Nam rực đỏ màu ''núi lửa'', có lẽ đó không phải hình thức mà là từ trong tâm can mỗi người.

Thế hệ năm xưa yêu nước bằng cách vượt Trường Sơn vào trận, thề quyết tử dưới cây đa Tân Trào. Thế hệ nay thực hiện điều đó bằng trí tuệ, sáng tạo, làm giàu cho mình và cộng đồng. Lòng tự tôn dân tộc như hạt kim cương trong lồng ngực, được họ nuôi dưỡng để nếu có một thế lực nào tác động, họ sẽ "hành binh ra trận", oai hùng như cha ông xưa.

Nhà văn Chu Lai ở tuổi 79. Ảnh: Phương Linh