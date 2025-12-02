Nhà sáng lập công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc đầu tư dự án nghìn tỷ ở Gia Lai

Công ty do nhà sáng lập SM Entertainment - doanh nghiệp giải trí hàng đầu Hàn Quốc - đồng chủ tịch được duyệt làm dự án văn hóa, du lịch gần 2.600 tỷ đồng tại Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai vừa trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1 tại xã Cát Tiến cho Công ty TNHH Blooming Sky.

Công ty có đồng chủ tịch HĐQT là ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk. Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là nhà sáng lập SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, quản lý nhiều nhóm nhạc như SNSD, Super Junior, Exo, Red Velvet...

Theo quy hoạch, dự án văn hóa, giải trí tại xã Cát Tiến có quy mô gần 310 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục như trung tâm đại nhạc hội thế giới, khách sạn 3 sao trở lên, bến du thuyền, sân golf, cơ sở lưu trú, khu dịch vụ thương mại phục vụ du lịch. Tiến độ triển khai dự án trong 5 năm.

Tại cuộc họp với UBND tỉnh, ông Jang Chin Hyuk đề nghị được xem xét áp dụng mức ưu đãi về giá thuê đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Ông cũng đề nghị địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao đất sạch theo tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kỳ vọng dự án trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc khu vực châu Á, góp phần đưa Gia Lai vào bản đồ các điểm đến hàng đầu của cả nước và quốc tế. Tỉnh mong muốn đến cuối 2026 đầu 2027, nơi đây có thể tổ chức các chương trình đại nhạc hội lớn, lễ hội quy mô, đa dạng.

Ông yêu cầu thành lập tổ công tác hỗ trợ dự án, áp dụng cơ chế giải quyết thủ tục hành chính "nhanh nhất với tốc độ xử lý tính bằng giờ".

Từ 1/7, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, lấy tên là Gia Lai. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch. Mới đây, tỉnh này cũng trao giấy phép đầu tư cho Công ty cổ phần Arque Degi, triển khai 3 dự án thuộc quần thể khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đề Gi - Vũng Bồi.

Đình Trí