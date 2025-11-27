Nhà ở xã hội tại Bắc Ninh mở bán gần 10 triệu đồng một m2

Hơn 270 căn nhà xã hội của Viglacera tại xã Yên Phong có giá gần 10 triệu đồng một m2, tương đương một căn giá từ 534 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố thông tin khu nhà ở xã hội cho công nhân trong khu công nghiệp tại xã Yên Phong. Chủ đầu tư là Tổng công ty Viglacera.

Theo quy định, sau khi khởi công, chủ đầu tư phải cung cấp thông tin dự án nhà ở xã hội cho Sở Xây dựng công bố công khai trên cổng thông tin, để người dân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.

Theo đó, dự án gồm hai tòa V1 và V2 cao 9 tầng, cung cấp 416 căn hộ diện tích từ 26 đến 67 m2. Số căn để bán là 278 với đơn giá khoảng 9,9 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Người mua cần chi tổng 534 đến 667 triệu đồng để sở hữu một căn nhà hai phòng ngủ tại đây.

Quỹ căn cho thuê gồm 138 căn với đơn giá gần 61.000 đồng một m2 một tháng, tương đương giá thuê cả căn từ 1,6 đến 3,3 triệu đồng. Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 6/12 đến 6/1/2026.

Tính theo đơn giá bán, dự án này có mức giá rất cạnh tranh bởi mặt bằng các khu nhà xã hội mới tại Bắc Ninh hiện vào khoảng 15-19 triệu đồng một m2. Đơn cử, hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá gần 19 triệu đồng một m2, tương đương mỗi căn từ 900 triệu đồng. Hay 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh có giá từ 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 470 triệu đồng.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Sở Xây dựng cho biết trước khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh này đã hoàn thành 7.020 căn trong giai đoạn 2021-2024. Đến nay có 15 dự án đang xây dựng với 10.500 căn hộ và 23 dự án chuẩn bị đầu tư, cung cấp 49.500 căn. Đây cũng là tỉnh có chỉ tiêu xây nhà xã hội cao hàng đầu cả nước năm nay, vượt 10.000 căn.

Ngọc Diễm