Nhà ở xã hội mới tại Hải Phòng dự kiến 16 triệu đồng một m2

Hơn 400 căn nhà xã hội tại Thủy Nguyên có giá dự kiến 16-17 triệu một m2, tương đương mỗi căn từ 702 triệu đồng.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa công bố giá bán tạm tính nhà xã hội tại khu đô thị mới Hoàng Huy Green River (phường Thủy Nguyên). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Dự án được xây dựng trên 5 ô đất, ký hiệu NXH1-NXH5. Giá bán dự kiến 16,2-17,2 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tùy vị trí tòa nhà từng ô đất.

Đơn cử, mức thấp nhất 16,2 triệu đồng một m2 thuộc về tòa CC1A, CC1B và CC1C. Người mua cần trả từ 706 triệu đến gần 1,1 tỷ đồng mỗi căn. Mức cao nhất 17,2 triệu một m2 thuộc hai tòa CC2A và CC2B, tương đương căn nhỏ nhất giá từ 750 triệu đồng.

Trong 180 ngày kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư cần kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư và gửi về Sở Xây dựng kiểm tra giá bán trên.

Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River có quy mô khoảng 32,5 ha, cung cấp nhiều loại sản phẩm như biệt thự, nhà liền kề, căn hộ cao tầng. Dự án đang được triển khai với mục tiêu hoàn thiện, bàn giao phân khu thấp tầng quý IV năm tài chính 2025. Trước đó, chủ đầu tư Hoàng Huy từng xây dựng một số dự án nhà xã hội tại Hải Phòng như New City (giai đoạn 1), New Pruksa Town.

Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 10.785 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 1%. Đến năm 2030, thành phố được giao phát triển ít nhất 33.500 căn.

Hồi tháng 8, Sở Xây dựng cũng duyệt cho Vinhomes bán 548 căn tại dự án nhà xã hội ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải giai đoạn 1. Giá tạm tính của dự án từ 20 triệu đồng đến 32 triệu đồng một m2. Căn hộ diện tích nhỏ nhất tại đây gần 677 triệu, lớn nhất giá khoảng 1,64 tỷ đồng.

Ngọc Diễm