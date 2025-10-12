Nhà ở xã hội mới tại Bắc Ninh gần 19 triệu đồng một m2

Hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá gần 19 triệu đồng một m2, tương đương mỗi căn từ 900 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán nhà ở xã hội tại dự án thuộc ô đất CT01A và CT01B, khu đô thị mới Quế Võ. Dự án nằm tại phường Phương Liễu, do Công ty TNHH Tùng Bách làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích dự án gần 2,2 ha, gồm 4 tòa chung cư cao 12 tầng và 1 tum. Nguồn cung gồm 914 căn hộ, diện tích 48-77 m2 một căn.

Giá bán dự án khoảng 18,8 triệu đồng mỗi m2. Người mua cần chi từ 900 triệu đến 1,4 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ. Đây là mức cao nhất tại Bắc Ninh tính đến thời điểm hiện tại, bởi nhiều dự án mở bán trước đó giá dao động 15-17 triệu đồng mỗi m2.

Đơn cử, hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh của liên danh Evergreen Bắc Giang đang mở bán từ 16,8 triệu đồng một m2, tương đương một căn từ 470 triệu. Hay khu nhà ở dành cho công nhân của chủ đầu tư Vega cũng tại địa bàn này giá từ 17,2 triệu một m2, tương đương mỗi căn từ 454 triệu.

Bắc Ninh là địa phương có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hoàn thành hơn 12.600 căn hộ, đạt gần 80% chỉ tiêu được giao trong năm (khoảng 15.920 căn). Tỉnh còn có ba dự án đang triển khai với số căn đăng ký hoàn thành hơn 3.600 căn trong cuối năm nay.

UBND tỉnh cho biết đã thống nhất với Bộ Xây dựng đăng ký chỉ tiêu năm 2026 là 20.000 căn, tăng hơn 11%.

Theo quy định mới, từ ngày 10/10, điều kiện mua nhà xã hội tiếp tục nới lỏng khi mức trần thu nhập để được mua nhà nâng lên 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với trước đó. Tương ứng với mức này, tổng thu nhập tối đa với hai vợ chồng là 40 triệu đồng một tháng, là được mua nhà xã hội.

Riêng trường hợp người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành viên được tính mức thu nhập không quá 30 triệu đồng.

Ngọc Diễm