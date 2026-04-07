Nhà ở xã hội giáp vành đai 3 giá hơn 31 triệu đồng một m2

Hà NộiDự án nhà xã hội cho lực lượng công an giáp vành đai 3 có giá hơn 31 triệu đồng mỗi m2, tương đương 1,4-2,4 tỷ đồng một căn.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (tên thương mại: Valenta Nguyễn Xiển). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Videc - Trường Thành.

Dự án có 390 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Giá bán mỗi m2 (chưa gồm thuế VAT, phí bảo trì) khoảng 31,4 triệu đồng. Người mua cần chi tổng 1,4-2,4 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích 45-77 m2 tại đây.

Với mức này, đây là dự án nhà xã hội có đơn giá cao thứ hai Thủ đô do sở hữu vị trí thuận tiện giáp trục vành đai 3 - Nguyễn Xiển. Cuối tháng trước, dự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) có giá hơn 32 triệu đồng một m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì), tương đương 2,2 tỷ đồng một căn.

Giá thuê mua căn hộ tại Valenta Nguyễn Xiển hơn 388.000 đồng mỗi m2 một tháng, tương đương 17,4-29,9 triệu đồng cả căn. Đây là hình thức khách hàng thanh toán trước cho chủ đầu tư một phần giá trị căn nhà, số tiền còn lại tính thành tiền thuê để trả hàng tháng. Do tính cả lãi vay, phí bảo trì, giá thuê mua thường cao hơn mức thuê thông thường.

Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/4 đến 16/5, và bàn giao nhà vào quý IV/2028.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an ở phường Thanh Liệt. Ảnh: CĐT

Khu nhà ở xã hội phường Thanh Liệt có quy mô sử dụng đất khoảng 3.500 m2, gồm một tòa nhà cao 30 tầng nổi, ba tầng hầm và một tum. Dự án được định hướng trở thành khu dân cư kiểu mẫu với mật độ xây dựng tối đa 40%, sở hữu nhiều tiện ích như sân chơi, bể bơi, cây xanh, nhà để xe, khu thương mại dịch vụ...

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án hơn 30 triệu đồng.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

Ngọc Diễm