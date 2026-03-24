Nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi có giá 32 triệu đồng một m2

Hà NộiDự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi có giá hơn 32 triệu đồng một m2, tương đương 2,2 tỷ đồng một căn.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest.

Dự án có tổng 408 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Các căn được thiết kế đồng bộ với diện tích 70 m2. Giá bán trung bình 32,2 triệu đồng mỗi m2, có điều chỉnh theo vị trí từng căn. Người mua cần chi hơn 2,2 tỷ đồng để sở hữu một căn tại đây.

Nếu tính thêm 2% phí bảo trì và 5% VAT, đơn giá bán sẽ cao hơn mức 32,2 triệu đồng một m2. Với mức này, đây là dự án nhà xã hội có đơn giá cao nhất Thủ đô do sở hữu vị trí thuận tiện tại phường Khương Đình. Trước đó, Hà Nội từng ghi nhận dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề hơn 29,4 triệu đồng (gồm VAT).

Giá thuê mua khu nhà xã hội 275 Nguyễn Trãi gần 355.000 đồng mỗi m2 một tháng, tương đương 24,8 triệu đồng cả căn. Đây là hình thức khách hàng thanh toán trước cho chủ đầu tư một phần giá trị căn nhà, số tiền còn lại tính thành tiền thuê để trả hàng tháng. Do tính cả lãi vay, phí bảo trì, giá thuê mua thường cao hơn mức thuê thông thường.

Dự án nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi có quy mô sử dụng đất hơn 3.500 m2, gồm một tòa nhà cao 27 tầng, một tum và ba tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Khối đế 3 tầng bố trí khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án hơn 25 triệu đồng.

Năm ngoái, TP Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong 2026.

