Nhà máy bia Phú Bài tăng công suất lên gấp rưỡi

TP HuếNhà máy bia Phú Bài tăng công suất lên gấp rưỡi sau mở rộng, với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD.

Ngày 26/8, Carlsberg Việt Nam cùng UBND TP Huế khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài ở phường Phú Bài, với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD. Sau mở rộng, công suất nhà máy tăng thêm 50%, trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, cho biết nhà máy bia Phú Bài mở rộng được trang bị công nghệ hiện đại như hệ thống xe nâng điện ứng dụng AI, bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực... nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng với hiệu suất cao hơn và giảm tối đa tác động tới môi trường. Nhờ đó, hệ thống sản xuất của nhà máy tiết kiệm 20% lượng nước, 15% năng lượng.

Nhà máy bia Phú Bài được mở rộng. Ảnh: Vạn An

Carlsberg là một trong những tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam từ 1993. Đến nay, tập đoàn cung cấp việc làm cho hơn 3.800 lao động trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam. Tại Huế, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch TP Huế, cho biết doanh nghiệp FDI này đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế, nộp ngân sách nhiều năm liền chiếm tỷ trọng khá trong cơ cấu thu ngân sách của thành phố.

Võ Thạnh