Nhà hát Ngọc Trai nửa tỷ USD ở Hồ Tây sắp được triển khai

Hà NộiDự án nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật vốn nửa tỷ USD ở phường Tây Hồ sẽ được khởi công vào đầu tháng 10.

Đây là một trong 8 dự án được UBND TP Hà Nội chọn bắt đầu triển khai nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Bên cạnh nhà hát Ngọc Trai, các dự án quan trọng khác cũng được khởi công trong đầu tháng 10, như cầu Thượng Cát, dự án thành phần 2 cầu Trần Hưng Đạo, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2, xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh và công viên hai bên sông Tô Lịch.

Dự án nhà hát Ngọc trai và công viên văn hóa nghệ thuật nằm tại ô đất ký hiệu CXĐT.08, CXĐT.09, P2 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An. Phía đông và đông nam khu đất giáp đường Đặng Thai Mai, phía tây giáp Hồ Tây. Dự án có phía tây bắc giáp khu dân cư hiện hữu và phía bắc là đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Tổng diện tích khu đất hơn 191.240 m2, trong đó phần dành cho xây dựng nhà hát Ngọc trai và công viên khoảng 182.000 m2, còn lại làm bãi đỗ xe và đường giao thông. Dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến 12.756 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.

Nhà hát nằm sát Hồ Tây này là điểm nhấn trong khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, theo đồ án quy hoạch chi tiết được UBND TP Hà Nội duyệt cuối 2024. Theo tiến độ, ba quý đầu năm 2025 là giai đoạn chuẩn bị dự án. Sau thời điểm này đến quý I/2029, nhà đầu tư thực hiện dự án và dự kiến hoàn thành vào quý II-III/2029. Trong đó, công trình nhà hát Ngọc trai sẽ được xây trước.

Hồi tháng cuối tháng 5, Hà Nội đã duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư cho dự án cho Công ty TNHH Thành phố Mặt trời. Đây là công ty liên quan của Tập đoàn Sun Group, trụ sở tại số 13 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được thành lập từ tháng 5/2006, doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ hơn 3.265 tỷ đồng.

