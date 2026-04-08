Nhà ga lớn nhất Mỹ được trưng dụng cho World Cup 2026

MỹNgười dân New York sẽ bị hạn chế tiếp cận Penn Station - nhà ga đông đúc nhất nước Mỹ - trong vài giờ trước mỗi trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở sân MetLife.

Trước 8 trận đấu tại sân MetLife, trong đó có trận chung kết, Penn Station ở trung tâm Manhattan sẽ chỉ phục vụ những khán giả sở hữu vé xem trận.

Theo NorthJersey.com, trong vòng bốn giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Penn Station sẽ đóng cửa với tất cả những người không có vé. Khán giả sẽ phải trình vé tại các cổng vào trên đường 33 và 32, dọc theo Đại lộ Seventh.

Các hành khách đi làm buổi sáng đi ngang lối vào Moynihan Train Hall tại Penn Station, thành phố New York, Mỹ ngày 17/8/2017. Ảnh: Reuters

Những hành khách sử dụng dịch vụ Amtrak và Long Island Rail Road sẽ được hướng dẫn đến các lối vào khác để tiếp cận các tuyến tàu cần thiết. Tuy nhiên, hành khách đi NJ Transit sẽ không thể sử dụng các chuyến tàu đi New Jersey từ Penn Station trong bốn giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Quyết định này gây phẫn nộ trong cộng đồng người dân New York và các hành khách đi lại từ New Jersey. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về việc họ sẽ duy trì sinh hoạt hàng ngày ra sao khi gặp gián đoạn.

"Thật sai lầm. Chúng ta không bao giờ được đặt người dân thường ra ngoài khi nói đến các dịch vụ công cộng", một người dùng mạng xã hội bình luận trên X.

"Một số trận đấu diễn ra vào buổi tối trong ngày làm việc. Nếu trận đấu vào thứ Ba lúc 20h, bạn phải rời đi sớm hay chờ tới 20h?" một người khác thắc mắc.

Một người dùng khác bình luận: "Hệ thống vận tải công cộng dành riêng cho những CĐV thể thao siêu giàu trong khi người lao động không thể tới nơi làm việc".

Chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân MetLife, Khu liên hợp thể thao Meadowlands ở East Rutherford, New Jersey, Mỹ ngày 19/7/2026. Ảnh: AP

Theo báo cáo, trung bình có 132.000 lượt khách đi qua Penn Station mỗi ngày để sử dụng dịch vụ NJ Transit. Một nửa trong số 8 trận đấu tại MetLife mùa hè này diễn ra vào ngày thường, bao gồm trận đầu tiên lúc 15h ngày 16/6, trận thứ hai lúc 20h ngày 22/6, trận thứ ba lúc 16h ngày 25/6 và trận thứ tư vào ngày 30/6 với giờ chưa được xác định.

Một người phát ngôn của Ủy ban đăng cai World Cup tại New York-New Jersey không phủ nhận khả năng một phần Penn Station chỉ mở cửa cho khán giả sở hữu vé. Người này cũng nhấn mạnh Ủy ban vẫn đang đang phối hợp chặt chẽ với FIFA và các đối tác vận tải khu vực để hoàn thiện kế hoạch di chuyển toàn diện cho giải đấu, và kế hoạch cuối cùng vẫn chưa được xác định.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu dự kiến lên tới 104. Giải sẽ được tổ chức tại khoảng 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô giúp nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt hơn, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về chất lượng chuyên môn và áp lực di chuyển do khoảng cách địa lý lớn.

Hồng Duy (theo Daily Mail)