Nguyễn Thị Oanh: 'Tôi không thể so sánh với các tượng đài SEA Games'

BangkokLập kỷ lục 14 HC vàng SEA Games, nhưng chân chạy Nguyễn Thị Oanh không nghĩ bản thân là tượng đài, mà chỉ muốn tập trung hết sức để giành thành tích cao.

Chiều 15/12, Nguyễn Thị Oanh dễ dàng về nhất nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 27 giây 93. Chiến thắng này giúp cô gái 30 tuổi đoạt HC vàng SEA Games thứ 14 trong sự nghiệp, vượt qua đồng nghiệp đàn chị Nguyễn Thị Huyền - người có 13 chiếc và đã giải nghệ.

Nguyễn Thị Oanh (số 7) và Lê Thị Tuyết (4) hỗ trợ nhau trên đường chạy 10.000 nữ tại sân Supachalasai, chiều 15/12. Ảnh: Đức Đồng

"Tôi quá vui và hạnh phúc", Oanh nói với VnExpress sau khi về đích. "Nhiều người nói đến tôi là tượng đài vì những con số. Nhưng theo tôi, có rất nhiều tượng đài, và tôi không thể so sánh với ai khác. Tôi chỉ muốn tập trung vào thi đấu và gặt hái vinh quang cho thể thao nước nhà".

Tại SEA Games 33, sau các chiếc HC vàng 5.000m và 10.000m, Oanh vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật ngày 16/12. Đây cũng là nội dung cô được đánh giá cao nhất khu vực nhiều năm qua, từng về nhất tại ba kỳ SEA Games gần nhất với thành tích 10 phút 34 giây 37 (2023), 9 phút 52 giây 44 - thông số đến giờ vẫn là kỷ lục của đại hội (2021) và 10 phút 0 giây 02 (2019).

Nguyễn Thị Oanh: ‘Tôi không thể so sánh với các tượng đài’ Nguyễn Thị Oanh cảm ơn người đàn em đồng hành giúp đỡ cô. Video: Đức Đồng

Chiến thắng của Oanh trên đường chạy 10.000m ngày 15/12 được xem là dễ dàng vì cô không có đối thủ. Cả đàn em Lê Thị Tuyết về nhì và VĐV Indonesia Elvina về ba đều bị bỏ lại với khoảng cách xa.

Theo Nguyễn Thị Oanh, cô và Tuyết đã phối hợp ăn ý, không để cho đối phương có cơ hội bứt phá trong cuộc đua dài 25 vòng quanh sân Supachalasai. Lúc mới xuất phát, Oanh dẫn đầu nhưng sau đó đến lượt Tuyết làm đầu kéo cho đàn chị núp gió dưỡng sức. Chỉ đến khoảng 600 mét cuối, cô gái Bắc Giang mới bung sức để về nhất.

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh về nhất 10.000m nữ Nguyễn Thị Oanh về nhất 10.000m nữ SEA Games 33.

"Tôi cảm ơn Tuyết rất nhiều. Hai chị em đã phối hợp, hỗ trợ nhau ăn ý trên đường chạy", Oanh nói. "Tuyết còn trẻ, chăm chỉ và rất nỗ lực trong tập luyện. Tôi chúc em ấy bền bỉ và gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai".

Nguyễn Thị Oanh 30 tuổi, người Bắc Giang, có sở trường chạy các cự ly dài như 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Cô từng bị bệnh viêm cầu thận vào cuối năm 2014, dẫn đến khủng hoảng tâm lý vì nguy cơ phải giã từ đường chạy khi sự nghiệp vừa chớm nở. Nhưng trong nghịch cảnh, cô đã xác định phải luôn rèn luyện tốt, nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm hơn với bản thân cả chuyên môn và cuộc sống.

Với tâm thế đó, Oanh trở lại đường đua mạnh mẽ, bản lĩnh và liên tục gặt hái thành công. Nếu giành thêm một HC vàng kỳ này, cô sẽ cân bằng kỷ lục 15 HC vàng điền kinh SEA Games của huyền thoại người Myanmar Jennifer Tin Lay. Trong giai đoạn 1967-1983, bà Tin Lay, sinh năm 1949, đã giành 9 HC vàng đẩy tạ và 6 HC vàng ném đĩa ở SEA Games.

Đức Đồng