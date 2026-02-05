Giải mã Giải mã
Nguyên mẫu của nhân vật Tôn Ngộ Không
Thứ năm, 5/2/2026, 11:00 (GMT+7)

Nguyên mẫu của nhân vật Tôn Ngộ Không

Các học giả tìm thấy những mảnh ghép tương đồng giữa nhân vật Tôn Ngộ Không với loài thủy quái trong lịch sử cổ đại Trung Hoa và thần linh của Ấn Độ.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Xem tiếp

×
Nguyên mẫu của nhân vật Tôn Ngộ Không