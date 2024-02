Người Việt Nam xem vòng bảng Asian Cup 2023 nhiều nhất

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 nhiều nhất qua truyền hình.

Lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 tăng 14% so với cùng kỳ 2019. Việt Nam dẫn đầu với 200 triệu lượt xem truyền hình 36 trận đấu vòng bảng, tăng 84% so với giải lần trước tại UAE. Việc phát sóng các trận đấu miễn phí trên lãnh thổ là lợi thế của Việt Nam so với các quốc gia khác.

Indonesia trở lại Asian Cup lần đầu kể từ năm 2007, thu hút 154 triệu lượt xem truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng, trước khi thua Australia 0-4 ở vòng 1/8. Hàn Quốc với truyền hình trả phí vẫn thu hút 65 triệu lượt xem, tăng 51% so với năm 2019.

Một địa điểm công cộng theo dõi Asian Cup 2023 qua truyền hình tại bãi biển ở Qatar. Ảnh: AFC

Dữ liệu lượt xem truyền hình ở vòng bảng được AFC thu thập từ những thị trường lớn nhất và có khả năng thu thập được thông tin. Dữ liệu chưa bao gồm các nền tảng mạng xã hội và AFC dự đoán khi tích hợp sẽ cho ra con số ấn tượng hơn.

Asian Cup 2019 ghi nhận 733 triệu lượt xem truyền hình toàn giải. Trận tứ kết Việt Nam thua Nhật Bản 0-1 thu hút nhiều lượt xem, với 40,42 triệu. Trận chung kết Qatar thắng Nhật Bản 3-0 có 35,99 triệu.

AFC ghi nhận Asian Cup 2023 là phiên bản được phủ sóng rộng rãi và dễ tiếp cận nhất từ trước đến nay, với phạm vi 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên tất cả các trận đấu vòng bảng được đến với châu Mỹ, châu Âu, châu Phi.

Ngoài thống kê tốt về truyền hình, tính đến vòng 1/8, Asian Cup 2023 ghi nhận hơn 1,168 triệu khán giả đến sân - phá kỷ lục lập năm 2004 cũng tại Qatar với 937.650 khán giả. Kỷ lục sẽ còn tăng cao khi kỳ này còn bảy trận đấu nữa. Trận khai mạc Qatar thắng Lebanon 3-0 tại sân Lusail có số lượng khán giả đông nhất với 82.490 người.

Tại giải lần này, Việt Nam dừng bước ngay sau vòng bảng vì thua Nhật Bản 2-4, Indonesia 0-1 và Iraq 2-3. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier hứng chịu nhiều chỉ trích về cách dùng người cũng như lối chơi. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam không qua được vòng bảng, sau hai lần vào tứ kết năm 2007 và 2019.

Trung Thu