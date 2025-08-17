Người Việt 100 năm trước qua ống kính nhiếp ảnh gia nước ngoài

Sách cũng giới thiệu nhiều hình ảnh lễ nghi của triều đại phong kiến. Trong lễ tế Nam Giao vào tháng 4/1939, vua Bảo Đại ngồi trên chiếc kiệu đặc biệt - vốn là món quà vua Louis XVI của Pháp tặng cho Nguyễn Ánh, vua đầu tiên của triều Nguyễn.

Lễ tế Nam Giao được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ, khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị thiên hạ, và chỉ nhà vua mới có quyền thực hiện.