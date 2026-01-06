Người Venezuela cố gắng trở lại cuộc sống bình thường trong căng thẳng

Người dân bắt đầu kinh doanh, mua sắm trở lại, dù đường phố vắng vẻ hơn thường lệ và không khí căng thẳng vẫn bao trùm.

Nhiều người Venezuela cho hay đang nỗ lực hồi phục sau cú sốc trước sự kiện 3/1, khi chiến dịch quân sự của Mỹ làm rung chuyển thủ đô Caracas và khu vực lân cận, làm dấy lên nỗi lo về một thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế kéo dài.

Người dân mua sắm trong một khu chợ ở Caracas ngày 4/1. Ảnh: AFP

Mariela Gonzalez, 52 tuổi, chủ một cửa hàng làm đẹp và trang điểm ở thành phố Barquisimeto phía tây bắc Venezuela, cho hay đã trao đổi với bạn bè trong ngành qua WhatsApp và quyết định mở cửa lại hôm 5/1 sau khi đóng cửa vào cuối tuần.

"Chúng tôi lo lắng, nhưng chúng tôi không thể để bản thân bị tê liệt", Gonzalez nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela trong thời gian đất nước chuyển giao lãnh đạo, đồng thời đe dọa sẽ hành động quân sự nếu chính phủ lâm thời mới không hợp tác với Washington.

Sau đợt mua sắm hoảng loạn vào cuối tuần, lượng khách hàng đến cửa hàng hôm 5/1 ít hơn bình thường.

"Chúng tôi mở cửa vì phải làm việc và phải bán thực phẩm dễ hỏng. Tuy nhiên, mọi người chỉ đến mua những nhu yếu phẩm cơ bản", Rosendo Linarez, 38 tuổi, quản lý siêu thị ở Barquisimeto cho biết.

Tại Maracaibo, thành phố lớn thứ hai của Venezuela, thuộc bang Zulia ở phía tây, các tài xế taxi và xe buýt ước tính hơn 1/3 đồng nghiệp đang ở nhà vì sợ và vắng khách.

"Rất ít khách, không khí căng thẳng, yên ắng", Marielys Urdaneta, tài xế 41 tuổi, cho biết vẫn đi làm vì cần tiền. "Tôi đi vì cần kiếm tiền. Dù sợ hay không, vẫn phải kiếm sống".

Douglas Sanchez, người bán đồ ăn vặt tại một quầy hàng ở Caracas, cho hay "dù ta đau khổ hay tuyệt vọng, vẫn cần ra ngoài làm việc, kiếm tiền mua thức ăn và đồ dùng cần thiết bởi nếu không, trong tay sẽ chẳng có gì".

Đại lộ Avenida Bolivar tại Caracas, thủ đô Venezuela, ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Daniel Morillo, 30 tuổi, người đã di cư đến Peru cách đây 5 năm, đang về thăm quê nhà Maracaibo trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau sự kiện cuối tuần, anh sẽ rút ngắn chuyến đi, dùng số tiền còn lại để mua thuốc và thức ăn cho cha mẹ.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ rời quê nhà trong buồn bã chỉ vì phải tạm biệt cha mẹ, chứ không ngờ mình sẽ rời đi trong tâm trạng nặng nề vì phải xa cha mẹ giữa bối cảnh bất ổn này", Morillo nói.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)